Perche ornais. Une randonnée pour manifester contre le "saccage de la voie verte"

Elagages de haies excessifs, goudronnage d'une partie du chemin… Huit associations du Perche se mobilisent "pour dire non au saccage de la voie verte". Le collectif organise samedi 15 juin une rando-manif au départ de Saint-Langis-lès-Mortagne à 15h30 pour exprimer son attachement à ce chemin de randonnée.

"C'est une grosse perte en termes de biodiversité et de beauté paysagère", estime Nora Liberalotto, présidente de l'association Bien Vivre dans le Perche, en parlant de la coupe irrégulière des haies. "On va être accompagné d'un élagueur grimpeur pour qu'il puisse nous éclairer sur ce qui relève d'une coupe sensée et ce qui relève de la coupe d'exploitation."

Nora Liberalotto déroule le programme de samedi après-midi

Une voie verte mi-sable, mi-bitume

C'est aussi une perte pour certains usagers de la voie verte, selon elle. Le Conseil départemental de l'Orne a dévoilé en mars son projet de revêtir le tracé de sable d'un côté et d'enrobé bitumineux de l'autre. "Du coup, on la réduit aux vélos, lance Nora Liberalotto. Pour quelqu'un qui marche, marcher sur du goudron, ce n'est pas top. C'est la même chose pour les gens qui courent. Et pour les cavaliers, avec un cheval sur du goudron, on ne peut pas y aller."

Le Département assure que chacune des solutions présente des avantages. Le bitume améliore notamment le déplacement des personnes à mobilité réduite et offre la possibilité aussi de sortir les rollers et la trottinette électrique. "L'enrobé présente des avantages principalement liés à sa durée de vie estimée à 20 ans et un besoin en entretien limité", note le Conseil départemental.

"Ça devient une route départementale", estime Nora Liberalotto

Il est important de rappeler que cette voie verte fait partie de la Véloscénie, l'itinéraire cyclable qui relie Paris et le Mont Saint-Michel. "Avec un VTT, ça marche très bien. Pour ceux qui font plutôt du sportif, ils vont sur les routes départementales", conclut Nora Liberalotto.