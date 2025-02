Côte d'Albâtre. Lutte contre les violences intrafamiliales : la communauté de communes s'engage

Pour aider les victimes de violences intrafamiliales, la communauté de communes (com com) de la Côte d'Albâtre apporte son soutien à l'association La Parenthèse (basée à Veules-les-Roses). Cette dernière propose un hébergement d'urgence pour les femmes (essentiellement) victimes de violences et souhaitant quitter leur foyer. L'association gère deux logements, l'un à Cany-Barville et l'autre à Saint-Valery-en-Caux. La collectivité vient d'acquérir en 2024 l'un de ces appartements pour le mettre gracieusement à disposition de La Parenthèse, pour une somme de 87 500 euros. L'association en était propriétaire mais son budget étant restreint, la com com a voulu lui donner un coup de pouce.

Jean-Louis Angelini, président de l'association La Parenthèse Impossible de lire le son.

Ces logements sont destinés à accueillir temporairement des personnes en situation de détresse, notamment des femmes seules ou avec enfants, victimes de violences ou en rupture familiale. En 2024, l'association a hébergé cinq personnes grâce à ses deux appartements.

Une campagne de sensibilisation

Une campagne de sensibilisation via des affiches vont être mise en place. - Gilles Anthoine

Avec ce dispositif, la communauté de communes de la Côte d'Albâtre affirme sa volonté de répondre aux situations d'urgence sociale en facilitant l'accès à un logement temporaire pour les personnes en difficulté.

Pour aller plus loin dans la démarche, une campagne de sensibilisation est lancée sur l'ensemble du territoire. Des affiches vont être installées dans des lieux discrets, à la portée des victimes (essentiellement dans les toilettes publiques et les toilettes des administrations). Un QR code y est présent pour renvoyer vers l'ensemble des numéros d'urgence. Un questionnaire est aussi à disposition pour savoir si une relation est conflictuelle.