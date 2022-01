Rouen. En 2028, la culture veut devenir capitale à Rouen

L'annonce a surpris, tant elle était inattendue. Le 23 novembre dernier, Frédéric Sanchez, le président de la métropole de Rouen, a déclaré travailler à déposer la candidature pour devenir capitale européenne de la culture en 2028. Le dossier doit être déposé en 2022 et, d'ici là, des réunions informelles et des dîners sont prévus, le premier d'entre eux aura même lieu d'ici la fin décembre. Sylvain Amic, le directeur de la Réunion des musées métropolitains (RMM) en sera pour porter ce projet : "Tout ce que l'on a construit ces dernières années et ce que l'on va faire est dans l'optique de cette candidature." Il cite notamment la route des impressionnistes et la candidature de Rouen pour accueillir un forum thématique dans le cadre de l'exposition universelle 2025 que la France souhaiterait accueillir.

Du côté de l'Opéra de Rouen, cette idée est vue d'un bon œil. "C'est toujours intéressant de voir qu'il y a une volonté de développer la culture dans le territoire", confie Laurent Bondi, le secrétaire général adjoint. Il se dit également prêt à accompagner et à soutenir le projet de candidature alors qu'un des défis de l'Opéra, "c'est d'être accessible à tous et de proposer une programmation en adéquation avec l'époque".

Nouveaux équipements

Mais, la métropole de Rouen devra faire face à d'autres candidatures dont celles de Clermont-Ferrand et de Bourges, des agglomérations moins importantes qu'il ne faut pas négliger selon Sylvain Amic : "Il y a deux ans, la petite ville de Mons, en Belgique, est devenue capitale européenne de la culture." D'ici le dépôt du dossier, le directeur de la RMM espère bien voir se développer "quelques équipements structurants" dont l'ajout d'une "dimension d'art contemporain qui n'est pas encore assez mise en avant" dans la métropole.

La dernière fois que la France a accueilli cet événement, c'était en 2013 à Marseille. La région avait su en bénéficier en attirant 1,9 million de visiteurs supplémentaires par rapport à l'année précédente, d'après un bilan dressé par Bouches-du-Rhône tourisme. "Il faudra jouer collectif, avec l'ensemble de la Normandie, pour être crédible dans cette candidature", conclut Sylvain Amic.

