Caen. Fête de la musique : de nombreuses animations en Normandie

Comme tous les 21 juin depuis 1982, la Normandie va célébrer la fête de la musique. De nombreuses animations sont prévues dans la région. Les groupes amateurs et professionnels pourront s'exprimer. Voici les programmes des principales communes :

Manche

Granville : la Ville de Granville permet à tous les groupes qui le souhaitent de se produire au cœur de la ville qui devient piétonnier ; les bars programment aussi des concerts gratuits.

Saint-Lô :

• Concerts et animations dans les bars de la ville. La fête de la musique à Saint-Lô se déroulera sur la plage Verte, par la retransmission sur écran géant du match du mondial de foot, France Pérou à 17 heures, (gratuit) avant un concert avec Gauvain Sers et Mes Souliers Sont Rouge, la place Général-de-Gaulle accueillera deux groupes, de la musique électro-latine avec P18 et Mantekiya pour une ambiance tropicale, plus une kyrielle de concerts dans les cafés et bars de la ville.



Avranches : 15 scènes seront réparties un peu partout dans Avranches, avec des concerts et animations proposées dans les bars et cafés.

• Place Saint-Gervais. Deux groupes seront présents place Saint-Gervais. La chorale Lolifasol chantera sur les marches de l'église Saint-Gervais. À partir de 19h30, le groupe Mystery Fox prendra le relais pour un concert essentiellement constitué de compositions originales entre balades, country et rock'n'roll.

• Jardin de l'évêché. De 20 heures à 23 heures, Quartier nature invite les groupes Sabrann (duo chanson française), Macly (groupe pop rock) et Slam en musique à se produire en plein air. Pour poursuivre la soirée, DJ SET de DJ Argonaute à partir de 23 heures. Le jardin de l'évêché sera également animé par un atelier musical (jeux musicaux et fabrication d'instruments en matériaux verts et recyclés).

• Place Littré. les Pieds au plancher et Gym oxygène se partageront la place Littré. Entre concert fest-noz, bal folk et démonstration de zumba, à partir de 20 heures.



Cherbourg : De grands rendez-vous sont proposés :

• Place de Gaulle, en partenariat avec Ici Cherbourg. 18h15 Les têtes de Pioc (chanson française), 18h50 Monsieur Ribouldingue (chansons festives jeune public, et tout public), 19h55 Le petit voisin (duo piano-voix, chansons françaises), 20h50 Strange O'Clock (African blues), 21h45 Jack Fergus (musique irlandaise), 22h55 The Hits (rock)

• Hall du Quasar et esplanade de la Laïcité : chorale La Cotentaine à 20h, Bournemouth Male Voice Choir à 21h.

• Salle des Fêtes. Le Big Band du Conservatoire de 18h30 à 19h30, le Club de danse de Cherbourg (démonstrations de danses) à partir de 20h

• Basilique Sainte-Trinité. Amis de l'orgue de la Trinité. De 20h30 à 22h30



Et aussi, dans les bars et les rues :

• Miss Drey (pop rock), Le Caffé à partir de 21h, rue Albert Mahieu

• Taïs (chanson), au Grain d'café, à partir de 19h30, rue du Commerce

• Berlioz 49 (pop rock), puis The Lane (pop rock), brasserie le Petit Parapluie

• Big Walter (pop blues), bar de l'Étoile à partir de 20h

• Groupe vocal Gaviota (chorale, chansons contemporaines et francophones), Cour Marie de 20h à minuit

• Pagomélé (samba et chants populaires brésiliens), 13 boulevard Schuman de 20h à 21h

• Bateria Pomélé et Bahiamélé (percussions), place de la fontaine de 20h à 20h45

• Pagomélé bateria Pomélé et Bahiamélé, 13 boulevard Schuman de 21h à 21h45

• Bateria Pomélé et Bahiamélé, place de la Révolution de 22h à 22h45

• Ça s'ramba koi (batucada), rue Gambetta de 20h à 23h30

• Groupe Variété club (musiques et chansons françaises), devant le bar Chez Marco, rue de l'Ancien Quai

• Véro et les chics types (chansons françaises acoustiques " d'hier "), puis Les Couacs (chansons françaises burlesques), devant le bar les Bistronautes, rue de l'Ancien Quai

• Scène musique électro présentant le travail de deux auteurs compositeurs, devant le bar Le Shake it, rue François La Vieille

• B2CORE (Sound system), skatepark Napoléon de 17h à minuit

• The Jack' potes (reprises rock), devant le bar de l'Hôtel de Ville, rue de la Paix à partir de 19h30

• Bad Luck (percussions, bass, batterie) devant le Chat noir, rue de la Paix

• Oncle Russ puis Call me Bichette (rock), place Centrale à partir de 19h30

• Shenfm (groupe sud-africain, reprises et compositions personnelles), devant la boutique Seylad and Co, rue Albert Mahieu

• Cave² (rock), place de la Révolution, de 18h à 22h30



Des chansons mais aussi des danses sont au programme à Cherbourg. - Benoît Merlet

Calvados

Caen : De nombreuses animations dans toute la ville sont prévues.

• Abbaye aux dames. Un écran géant pour suivre en direct le deuxième match de l'équipe de France contre le Pérou à 17 heures sera installé. Il sera suivi par des concerts à partir de 18h50. 14 groupes normands qui se succéderont sur scène pour fêter le résultat et faire danser les Caennais jusqu'au bout de la nuit. Parmi les artistes, se trouvent le groupe afro/punk Bafang La Gammine, 1er prix du Tremplin musical de la Région Normandie, ou encore King Biscuit et leur indie/blues.

• Château de Caen. De nombreux concerts et chorales sont prévus.

• Parc de la fossette, les collectifs Apple Seed, Elypsonore Sound System, Ipnotika proposent de nombreux DJ set avec deux scènes dans le parc situé dans le quartier de la Folie-Couvrechef.

• Campus 1 de l'Université. Le choeur et orchestre universitaire régional propose une soirée-concert dans l'amphithéâtre sur le campus 1 de 18h15 à 20h45. Des duos de violoncelles, des orchestres et des chorales sont au programme.

• Place Courtonne. Concert Summer 2018 à partir de 19 heures. avec des DJ Set de Dj SOS, DJ PHANTOMZ, DD TAPP$S et DJ GUN

• Cinéma des Rives de l'Orne. Grease au cinéma à 20 heures. Payant.



Condé sur Noireau :

• Centre ville. A partir de 19 heures aux terrasses des cafés, des brasseries et restaurants mais aussi dans les rues.



Orne

Alençon :

• Cour de la Préfecture. Un programme musical avec, à 15 heures un concert d'écoliers et collégiens. À 16 heures, des œuvres de Chopin. À 17 heures, Joah. Dans les rues du centre-ville : du pop-rock au reggae, de la chanson française aux musiques actuelles pas moins de 18 lieux de concerts à partir de 18h30 et jusqu'à minuit. Dont la Place Masson, la Place du Palais, la Halle aux toiles, le quartier St-Léonard, le site de la Providence, la cour carrée de la Dentelle, le kiosque du parc des Promenades.



Flers :

• Centre-ville. Le centre-ville sera piétonnier avec neuf lieux de concerts à partir de 20h30. La ville a invité cinq groupes : Gabriel Saglio et les Vieilles Pies (chanson métissée), Apes O'Clock (blues, hip-pop et rock'n'roll), The Pousterl's (swing 1930), Ensemble national de reggae (reggae), Samba Baladi (musique du monde).



Argentan :

• Centre-ville. De 18 heures à 23 heures : musique en tout genre dans le centre-ville. À 20 heures : déambulation musicale " des lions pour des lions " dans le centre. 21 heures : concert de Celestroï place du marché.



Mortagne-au-Perche :

• Porte Rouge. À partir de 19 heures : Mikmak Sisters.

• Place de l'église. À 20 heures : Elysa.

• Jardin public. À 20 heures : L'école de musique.

• La crypte. À 20h30 : Chorale l'Accroche-cœur.

• Centre-ville : Les Boudingues et Capoira.

• Place de Gaulle : Scène ouverte.



La Ferté Macé :

• Cour du Grand Turc. Karaoké dès 15 heures. Concerts à partir de 19 heures : sur le parvis de l'église.

• Rue de la Victoire. À 20 heures sur le parvis de la mairie, à 20h30 kiosque parc Barré Saint et cour du Grand Turc, 20h45 au musée du jouet.



C'est l'occasion pour tous les musiciens de faire monter l'ambiance dans les rues ! - Hugo Charpentier

Seine-Maritime

Le Havre :

• Place Perret. Programmation proposée par le Conservatoire Arthur Honegger avec du jazz de 17h15 à 20h45, du rock et du funk ensuite.

• Scène Forum de l'Hôtel de ville. Programmation proposée par le conservatoire Arthur Honegger avec des percussions et orchestres.

• Kiosque du square Saint-Roch. Programmation proposée par le conservatoire Arthur Honegger

• Place du Vieux-Marché. Programmation proposée par l'association Mini Festival BADABOUM. De nombreux groupes de 17 heures à minuit.

• Centre-ville. Des food-trucks vous proposeront tapas, burgers, moules frites bagel, spécialités indonésiennes, thaïlandaises, vénézueliennes, allemandes, gaufres, crêpes…



Fécamp :

• Place Nicolas-Selle. À 17 heures : Variétés françaises par la Chorale du Créa Club. À 21 heures : Chansons françaises et variétés internationales avec Quat'21.

• Place de l'Eclipse et sur le front de mer. De 17 heures à 19h30 : Scène ouverte aux élèves de la classe de musiques actuelles du Conservatoire de Musique de Fécamp-CRC professeur Michel Marin. À 17h30 : Folk rock et chanson française avec Charles bop. À 18 heures : Bal à deux - l'atelier danse de la maison de Quartier du Ramponneau vous propose des démonstrations et des ateliers de danses folks. À 21 heures : Delphine & Nathalie Art, reprises de standards et de variétés américaines. À 21h30 : parade du "Jaipur Maharaja Brass Band" musique indienne. À 22 heures : MANES, auteure compositrice de chansons françaises.

• Parc Botanica du Quartier du Ramponneau. À 18 heures : démonstration des majorettes "les Goélettes". À 19 heures : l'heure indienne, parade de sons et de couleurs avec le "Jaïpur Maharaja Brass Band" et dégustation de spécialités indiennes réalisées par les familles accompagnées par la Maison de quartier. À 20 heures : Cyril Santiago et son fils, musique et chansons des années 1970. À 21 heures : Océanne. À 23 heures jusqu'à quatre heures du matin : DJ Guillaume.

• La Taverne du Musée, 12 Grand Quai. À 19h30 : le groupe normand de country blues et american folk songs "ROOTS 76".

• Skate park, parking de la Mâture. À 20 heures : Cordier, chanteur rappeur de Fécamp. À 20h30 et 21h45 : DJ's et démo Rider. À 21 heures : Hestia, rock métal. À 22h30 : Concert alliant sonorités actuelles et réminiscences eighties avec le groupe : "For The Hackers".



Bolbec :

• Place Desgenétais. À 19 heures : Sylvain Barbaray. À 20 heures : Harmonie de Grandcamp. À 21h30 : SWAN. À 22h30 : Mi-Temps.



Rouen :

• Place Saint-Marc. Avec Philo et les voix du tambour, Foray, Aloha orchestra et Tito Candela. À partir de 18 heures.

• Historial Jeanne-d'Arc. Les Agamemnonz (surf music) et Johnny and Rose (pop). À partir de 18 h 30.



Dieppe :

• Scène située quai Henri IV. Bruyères et Val Druel Academy accompagnés des grands élèves de la section musiques actuelles du conservatoire Camille Saint-Saëns (chant), à 19 heures. Collectif L'ancre musicale (pop rock) à 20 h 30. Thomas Breinert (rock), à 21 h 45.



Elbeuf :

• Devant la médiathèque La Navette. Le groupe La Saradelle (bal Folk). À 18 h 30.

• Place Lécallier. Robin (hip-hop), Batterie fanfare (standard et musique traditionnelle), Les 2 chef-menteur (folk-blues acoustique). De 20h30 à 22h30.

• La Péniche (esplanade des Droits de l'enfant). Scène ouverte pour groupes locaux hip-hop. De 19 à 22 heures.



Eure

Evreux :

• Place Clemenceau. Scène Rock in Evreux. De 18 heures à 23 heures.

• Place du Grand-Carrefour. De 18 heures à 23 heures.

• Placette Oursel. Scène MJC. De 14h30 à 23 heures.

• Parvis de la Cathédrale. Orchestres de 18h30 à 23 heures.



Vernon :

• Jardin des Arts. Concerts, orchestres et danse de 18h30 à 22h30.

• La Collégiale. De 18 heures à 21h30. De l'orgue, des chœurs et une chorale.

• Parvis de l'Hôtel de ville. Mon beau quartet, Theros, Snag, Yalinn, Rococo Room. De 19h30 à minuit.

• Place de Gaulle. De 18h30 à minuit Danse et chant Podium familial – Hip-Hop pop rock/salsa – No man's Land – Céli'Art – Lion Paw et bien d'autres.

• Place Barette. De 18 heures à 23 heures. De la danse, du gospel, de la guitare et du jazz.

• Conservatoire de l'Espace Philippe Auguste. De 18 heures à 20 heures Escapades musicale (rotonde du Conservatoire)