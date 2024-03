Football . Le Comité national olympique et sportif français confirme la décision de la DNCG sanctionnant le FC Rouen

Après l'euphorie de la coupe de France, le FC Rouen doit retourner aux affaires courantes et notamment aux affaires juridiques. Le club conteste toujours la décision de la DNCG, le gendarme financier du football français qui l'a sanctionné en novembre dernier pour sa mauvaise gestion financière. Le club a récemment saisi le Comité national olympique et sportif français dans le but de "faire valoir ses arguments et solliciter le retrait ou la réformation de la décision de la DNCG"

• Lire aussi. Coupe de France. [Photos] Le FC Rouen éliminé : "On n'a pas fait ce qu'il fallait sur ce match"

La démonstration du club n'a visiblement pas séduit la conciliatrice, qui a proposé au FC Rouen "de s'en tenir finalement à la décision du 15 décembre 2023 de la commission d'appel de la DNCG", explique le communiqué publié par le club, ce lundi 4 mars, en marge de la réception de Sochaux au stade Diochon (1 à 0 en faveur des Diables Rouges). Les sanctions en cause : un retrait de 5 points au classement de National et une interdiction de recrutement qui s'applique jusqu'à la fin de la saison.

• Lire aussi. Rouen. Le FC Rouen en Coupe de France, une histoire centenaire

Le club devant le tribunal administratif

La décision du comité n'est qu'un avis consultatif, donc tout n'est pas encore entériné mais cet avis, s'il avait été favorable, aurait sans doute facilité les choses pour le FCR qui doit désormais défendre son dossier devant le juge. Le club vient tout juste de saisir le tribunal administratif en référé.

Contacté, le club se refuse à tout commentaire pour le moment, indiquant que la procédure suit son cours.