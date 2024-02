Coupe de France. [Photos] Le FC Rouen éliminé : "On n'a pas fait ce qu'il fallait sur ce match"

La déconvenue est douloureuse. Le FC Rouen, après un beau parcours en Coupe de France redescend tout doucement sur terre. Les Diables rouges ont été éliminés aux tirs au but, mercredi 28 février, face à Valenciennes dans leur antre de Diochon, après avoir arraché l'égalisation (1-1) à la toute fin du temps réglementaire.

Malgré des victoires dans cet exercice face à Monaco et Toulouse, la pièce est retombée du mauvais côté pour les Rouennais qui doivent donc quitter la compétition. Voici quelques réactions à l'issue du match.

Maxime d'Ornano, entraîneur du FCR : "Evidemment, il y a de la déception. On n'a pas fait ce qu'il fallait sur ce match. Ce que j'ai dit aux gars à chaud, c'est qu'on a perdu le match en première mi-temps. On est passés au travers, on était un peu contractés, on a fait pas mal de fautes techniques. Et sur une de leurs rares occasions, on est menés. Ça rappelle que le niveau Ligue 2 est impitoyable. J'ai trouvé la deuxième période meilleure, on a réussi à un peu emballer le match et on égalise au courage. On perd sur des tirs au but que l'on a un peu moins bien frappés que la dernière fois. Il faut désormais se servir de l'expérience acquise pour le championnat."

Le coach du FC Rouen, Maxime d'Ornano, forcément déçu après la rencontre.

Mustapha Benzia, milieu du FCR : "C'est une défaite assez frustrante parce que je trouve qu'on est passés à travers notre première mi-temps. Si on avait mis l'intensité, les ingrédients qu'on a mis en deuxième mi-temps, je pense qu'on n'allait pas aux tirs au but. Après, les tirs au but, il n'y a rien à dire, c'est comme ça, c'est le football... Il y a de la fierté, je pense qu'on a donné de l'amour, des choses intéressantes pour ce public qui vient assez nombreux, en championnat ou en Coupe de France. Je tiens à les remercier parce qu'ils nous ont poussés. Ce parcours leur appartient aussi."

Léonard Aggoune et ses coéquipiers, poussés par un stade Diochon bouillant, n'ont pas réussi à remporter une troisième séance de tirs au but consécutive.

Côté supporters, sentiment doux amer à l'issue du match avec une déception qui n'enlève rien au beau parcours des diables rouges :

Les supporters déçus après la défaite Impossible de lire le son.

Les Rouen fans ont donné de la voix pour supporter leur équipe.