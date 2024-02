Coupe de France. Les places s'arrachent pour FC Rouen-Valenciennes : comment en obtenir ?

L'engouement est bien là pour ce quart de finale de Coupe de France entre le FC Rouen et Valenciennes, mercredi 28 février. Et il n'y aura pas de places pour tout le monde.

Depuis mercredi 21 février, la billetterie est ouverte à Diochon, en priorité pour les abonnés. Et beaucoup s'étaient précipités pour obtenir le précieux sésame, avec une file d'attente conséquente dès le début de la journée. Philippe Mokbel, fidèle supporter, avait anticipé. "J'ai posé ma journée pour être là de bonne heure et avoir mes places, pour être sûr. Là je peux repartir tranquille", raconte le supporter qui n'aurait manqué ce quart de finale pour rien au monde. Même remarque pour Gauthier Cheval qui suit de près le club depuis la montée en National. "Moi je travaille de nuit, donc je n'ai pas dormi et je suis venu directement", raconte-t-il.

Gauthier qui travaille de nuit était là dès l'ouverture da la billetterie. - Pierre Durand-Gratian

Tous espèrent vivre de belles émotions pour ce quart de finale de Coupe. Guillaume Lesueur viendra avec ses deux fils et son beau-père et arbore un large sourire, les quatre billets en tribune Lenoble en main. "Le dernier quart de finale, j'avais 15 ans et j'étais en vacances... Là, je ne voulais pas louper ce moment !"

Encore des opportunités

La vente pour les abonnés est encore possible, uniquement aux guichets de Diochon, jeudi 22 février de 9h à 19h sans interruption. Depuis ce jeudi, les détenteurs d'un e-billet Rouen-Red Star peuvent également acheter un billet en ligne.

A partir du vendredi 23 février, les places restantes sont en vente pour le grand public via la boutique en ligne et à la boutique éphémère le samedi 24 février, rue des Bons-Enfants.