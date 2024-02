[Photos] Football. Coupe de France : revivez l'exploit du FC Rouen face à Monaco en images

Football. Le FC Rouen s'est imposé aux tirs au but face à Monaco jeudi 8 février, après un score de 1 partout dans le temps réglementaire, et rejoint les quarts de finale de la Coupe de France de football. Retrouvez nos plus belles photos de la soirée.