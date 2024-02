Coupe de France. Les supporters exultent après la qualification du FC Rouen face à Monaco

Une joie assourdissante, communicative, une ferveur sans pareil comme Diochon sait la créer. Maghnes Akliouche loupe le septième tir au but de l'AS Monaco, lors de la mort subite donc. Et sa déception libère tout un stade. Plus de 10 000 personnes grâce aux supporters debout en pourtour. Le FC Rouen l'a fait. Deux fois de suite. Le club de National a battu une deuxième équipe de ligue 1 (1-1 ; 6 tab à 5) et rejoint les quarts de finale de la Coupe de France.

Très vite, des supporters déchaînés envahissent le terrain pour partager leur joie avec les joueurs et le staff. A la buvette, Paul Colin est un supporter de toujours. Il a même joué contre le FC Rouen avec l'équipe de Barentin, au 6e tour de la Coupe de France cette année. "Je suis supporter du FCR tous les jours ! Franchement, c'est incroyable, on a jamais vécu ça !", a-t-il réagi après le match, encore incrédule.

A quelques mètres de là, Lucas, un autre supporter n'en revient pas. "Battre Monaco après Toulouse, c'est encore un cran au-dessus. On voit vraiment la ferveur rouennaise. Une ville, un club : FC Rouen !", a-t-il lâché, écharpe rouge autour du cou.

Sélim, lui, n'a quasi plus de voix et il fait défiler les vidéos et les photos qu'il emmène avec lui sur son téléphone. "On avait vécu ça, il y a quelques années avec Quevilly, mais là c'est fort ! Franchement c'est fort". Il s'arrête sur une vidéo, prise depuis la tribune Lenoble. Celle du dernier pénalty, sorti par Aggoune. "Là, j'ai dit, il va le louper, c'est sûr. Et il le loupe. Ça n'a pas de prix", conclut-il dans un rire.

Le FC Rouen poursuit donc l'aventure. En quart de finale, il sera opposé à Valenciennes, une équipe de Ligue 2, pour essayer de rêver toujours plus haut. Ce sera le 27 ou le 28 février.