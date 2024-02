Rouen. FC Rouen Monaco : "L'excitation est là, on a hâte d'y être", dit Maxime d'Ornano

Après son exploit face à Toulouse, le FC Rouen, club de National, reçoit une autre équipe de ligue 1, Monaco, en huitième de finale de la Coupe de France, mercredi 7 février à Diochon. Très concentré, Maxime d'Ornano, l'entraîneur des Diables rouges revient sur les clés du match.

Comment se passe la préparation du match ?

Très bien. L'excitation est là, on a hâte d'y être parce que c'est vraiment une très très belle affiche. Les joueurs sont plutôt bien, relâchés pour le moment, ce qui est une bonne chose pour bien se préparer.

Il y a deux divisions d'écart avec Monaco, quelles vont être les clés du match ?

J'avais déjà dit ça face à Toulouse. C'est vrai qu'on ne part pas favoris. Il y a une hiérarchie. Après, sur le temps d'un match, c'est à nous de réduire l'écart entre les deux équipes, en ne faisant pas d'erreurs, en étant concentrés et en étant tous à 150% de nos possibilités.

La victoire face à Toulouse a-t-elle créé un élan ?

Complètement, parce que ça va peut-être générer moins de stress puisqu'on a déjà vécu un match comme celui-là. La différence se situe sur l'enjeu. Là, c'est une place pour les quarts de finale, ce n'est pas anodin. Ce serait une vraie performance. Mais il faut effectivement se servir de ce premier match.

Avec une seule victoire sur ses cinq derniers matchs en ligue 1, l'équipe de Monaco est-elle "jouable" en ce moment ?

Ils peuvent aligner deux équipes en ligue 1 sans problème, ils ont un très très bel effectif… On ne peut pas dire qu'ils ne sont pas en forme. C'est vrai qu'ils ont un gros match juste après nous en championnat contre Nice. Mais quand on est une ligue 1, on n'a que cinq matchs de Coupe à jouer pour atteindre la finale. Je ne pense pas qu'ils vont galvauder ce match. On aura un très bel adversaire.

Vous avez certainement suivi le match de Monaco face au HAC en championnat, dimanche dernier (1-1)…

Bien sûr, j'étais devant le match, dimanche dernier. J'ai vu une belle rencontre et j'ai surtout regardé comment faisait le HAC pour les contrarier. J'ai vu une très très belle équipe avec de très grosses individualités. Ça ne va pas être simple mais c'est un beau match à jouer.

Les supporters, les ultras, seront-ils de retour après les récents différends avec la direction ?

Je le souhaite. C'est leur récompense. Ils nous soutiennent toute l'année. Jouer une ligue 1 ne nous arrive pas tous les ans. Là, on en joue deux en moins d'un mois donc je pense qu'ils le méritent. Et nous, on sait que ça nous donne une force supplémentaire pour réaliser une grosse performance.