Football. Régis Brouard remplace Maxime d'Ornano comme entraîneur du FC Rouen

Il est un entraîneur expérimenté. Le FC Rouen a officialisé, lundi 4 novembre, que Régis Brouard devenait le coach principal de l'équipe. Ancien joueur professionnel, il est entraîneur depuis 2004 et est notamment passé par Rodez, Nîmes, Clermont, et Niort. Il est aussi connu pour avoir été l'un des artisans de la formidable épopée de l'US Quevilly lors de la Coupe de France de 2012, qui a conduit le club jusqu'en finale. "Le système commençait à être défaillant et le chef d'orchestre est le premier fusible qui saute, indique Iwan Postel, le président du FC Rouen. Il fallait un caractère très fort pour ramener de la discipline."

"Le problème est mental"

Régis Brouard prend ses fonctions, lundi 4 novembre. Maxime d'Ornano a donc été mis à l'écart après la défaite face à Dijon, vendredi 1er novembre. "Il a eu des performances extraordinaires, c'est lui qui amène le club en Nationale", rappelle Iwan Postel, qui promet d'accompagner le coach jusqu'à validation de son diplôme. Mais l'absence de résultats cette saison a eu raison de lui. Le FC Rouen est 15e de National, avec une victoire en 11 matchs.

Quant à savoir où le FCR finira sa saison : "Je ne veux pas répondre à cette question parce que je vais passer pour un clown, lâche Iwan Postel. Mais j'espère que l'équipe va donner une performance à la hauteur de ses qualités. Ils ont le niveau ! Le problème est mental. C'est aussi un problème de concentration et de discipline !"