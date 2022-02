Caen. Lisieux : la série "Meurtres à…" recherche des figurants

Après Saint-Malo, Carcassonne, l'île de Ré ou encore Orléans, la série de téléfilms policiers "Meurtres à…" s'arrête dans le Calvados. Un épisode, réalisé par Thomas Guicheteau, sera tourné à Lisieux du lundi 29 octobre au mercredi 28 novembre 2018. Chaque épisode met en avant une région, où se déroule un meurtre en rapport avec le territoire. Un ou deux acteurs ou actrices connues incarnent les rôles principaux. À Lisieux, selon la production, le synopsis sera le suivant : "Le lieutenant Laurène Leterrier et le commandant de police Thomas Renaud sont appelés pour mener l'enquête au sujet d'une femme retrouvée morte (Esther Sanda) dans la châsse et en place de Ste-Thérèse-de-Lisieux. Parallèlement, on suit la recherche de Thomas quant à ses origines puisque tout bébé, il a été recueilli à Bayeux par l'Église…"

La production est actuellement à la recherche de figurants :

- 15 policier(e)s de la profession ou ayant déjà une expérience en cinéma pour ce type de figuration (avoir les bons gestes)

- Deux ambulancier(e)s de la profession ou ayant déjà une expérience en cinéma pour ce type de figuration (avoir les bons gestes)

- Une chorale de 12 femmes sachant chanter, sans tatouage, ni piercing, ni maquillage.

- Des passants

Pour réaliser une photo de décor dans le téléfilm :

- Un homme charismatique 25-30 ans de type slave

- Une femme, jolie, douce, 25-30 ans de type slave

- Quatre hommes, la quarantaine, avec des gueules

Les personnes intéressées peuvent envoyer leurs coordonnées (téléphone et mail), des photos récentes (de face, de profil et en pied) et leurs mensurations pour d'éventuels costumes (taille, largeur d'épaule, tour de taille, pointure, tour de tête) à l'adresse suivante : casting.lisieux@gmail.com