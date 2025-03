Millénaire de Caen. Grâce à sa collection, il a reconstitué la bataille d'Hastings en Playmobil

Dans le cadre du Millénaire de Caen, Jean-Paul Turquois propose une plongée originale dans l'histoire normande avec une reconstitution de la bataille d'Hastings… en Playmobil ! Une exposition à découvrir jusqu'au 28 mars dans le hall de l'Abbaye aux Dames.

Une passion et un travail minutieux

Collectionneur depuis dix ans, Jean-Paul Turquois adapte ses mises en scène à chaque projet, sélectionnant avec soin les éléments qui composeront ses dioramas. Son goût pour l'histoire et la mise en scène remonte à l'enfance, mais il s'y consacre plus assidûment depuis quelques années, cherchant "une activité plus légère"

Un défi de taille

Représenter une bataille qui a duré neuf heures, c'est un vrai casse-tête ! Pour assurer la fidélité de sa reconstitution, Jean-Paul Turquois s'est appuyé "sur des biographies de Guillaume le Conquérant et surtout sur la tapisserie de Bayeux." Son installation retrace plusieurs scènes clés : l'arrivée des navires, les camps de base, les banquets, et bien sûr, les affrontements."

Pour assurer une bataille de neuf heures, il faut avoir le ventre plein.

Mais tout n'existe pas en Playmobil. "Le chevalier de 1060, ça n'existe pas ", explique-t-il. Il a donc dû faire preuve d'ingéniosité : fabrication artisanale des cottes de mailles pour des centaines de figurines, confection de drapeaux pour les bateaux, et ajout de nombreux détails faits main pour plus d'authenticité. Il chine aussi des accessoires dans les brocantes, sur des sites de seconde main et dans sa propre collection.

Une fresque historique impressionnante

Le résultat est à la hauteur du défi : une reconstitution de 21 m², "montée en 24h sur seulement trois jours." Un hommage ludique et immersif à l'histoire normande, à découvrir jusqu'au 28 mars à l'Abbaye aux Dames.