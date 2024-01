Agglo du Havre. Bébés : on connaît le top des prénoms les plus donnés en 2023

Bébé. Le groupe hospitalier du Havre et l'hôpital privé de l'Estuaire ont dévoilé le top des prénoms les plus attribués par les jeunes parents, en 2023. Chez les garçons, Gabriel domine dans les deux établissements. Chez les filles, Louise et Mia sont en pole position.