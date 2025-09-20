En ce moment Love'n'Tendresse Eddy DE PRETTO
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Insolite. Où et quand votre prénom a-t-il été le plus donné en Normandie ? Découvrez-le grâce à cet outil !

Insolite. De Jeanne à Pierre en passant par Léa ou Hugo, certains prénoms traversent les générations et marquent l'histoire locale. Un site de généalogie permet aujourd'hui de savoir si votre prénom est populaire en Normandie et dans quelles communes il a été le plus attribué.

Publié le 20/09/2025 à 17h45 - Par Mathilde Rabaud
Insolite. Où et quand votre prénom a-t-il été le plus donné en Normandie ? Découvrez-le grâce à cet outil !
Normandie : cet outil révèle où et quand votre prénom a été le plus donné. - Unsplash

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Chaque région a ses prénoms emblématiques. En Normandie, on retrouve par exemple des classiques indémodables comme Jeanne, Marie ou Pierre, mais aussi des prénoms plus récents devenus incontournables comme Léa, Emma ou Lucas. Ces choix en disent souvent long sur les tendances d'une époque, mais aussi sur les attaches familiales et culturelles locales.

A lire aussi. Insolite. Découvrez votre nom normand dans le calendrier des prénoms historiques 100% d'ici !

Geneanet : un outil pour découvrir la popularité de votre prénom

Le site Geneanet, créé en 1996 par des passionnés de généalogie, met à disposition un outil interactif simple d'utilisation. En entrant votre prénom dans la barre de recherche, vous pouvez visualiser :

  • les périodes où il a été le plus donné,
  • les régions où il est le plus répandu,
  • et même zoomer sur une carte détaillée pour voir sa présence dans chaque département normand.

De quoi savoir, par exemple, si votre prénom est surtout porté dans la Manche, l'Orne ou le Calvados.

Alors découvrez où et quand votre prénom a-t-il été le plus populaire en Normandie ICI !

Une communauté de généalogie unique en Europe

Geneanet, c'est aussi plus qu'un moteur de recherche de prénoms (et de noms de famille). La plateforme réunit plus de cinq millions de membres et référence neuf milliards de personnes dans des arbres généalogiques. On y trouve également des actes numérisés, des photos anciennes, des cartes postales et de précieux relevés d'état civil.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer Saint-Lô (50000) 600€ Découvrir
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
Automobile
Hyundai Elantra 2.0
Hyundai Elantra 2.0 Paris (75001) 1 500€ Découvrir
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique Andelarrot (70000) 2 000€ Découvrir
Renault Captur Bioéthanol
Renault Captur Bioéthanol Toulon (83000) 10 990€ Découvrir
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan Bordeaux (33000) 4 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Gramin fenix 8 47mm
Gramin fenix 8 47mm Brest (29200) 650€ Découvrir
Faïence 20 x 20 INSISE
Faïence 20 x 20 INSISE Lyon (69001) 15€ Découvrir
Carrelage imitation travertin
Carrelage imitation travertin Lyon (69001) 15€ Découvrir
Robinet neuf pour radiateur en fonte
Robinet neuf pour radiateur en fonte Quimper (29000) 130€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Insolite. Où et quand votre prénom a-t-il été le plus donné en Normandie ? Découvrez-le grâce à cet outil !
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple