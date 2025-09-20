Insolite. Où et quand votre prénom a-t-il été le plus donné en Normandie ? Découvrez-le grâce à cet outil !

Chaque région a ses prénoms emblématiques. En Normandie, on retrouve par exemple des classiques indémodables comme Jeanne, Marie ou Pierre, mais aussi des prénoms plus récents devenus incontournables comme Léa, Emma ou Lucas. Ces choix en disent souvent long sur les tendances d'une époque, mais aussi sur les attaches familiales et culturelles locales.

• A lire aussi. Insolite. Découvrez votre nom normand dans le calendrier des prénoms historiques 100% d'ici !

Geneanet : un outil pour découvrir la popularité de votre prénom

Le site Geneanet, créé en 1996 par des passionnés de généalogie, met à disposition un outil interactif simple d'utilisation. En entrant votre prénom dans la barre de recherche, vous pouvez visualiser :

les périodes où il a été le plus donné,

les régions où il est le plus répandu,

et même zoomer sur une carte détaillée pour voir sa présence dans chaque département normand.

De quoi savoir, par exemple, si votre prénom est surtout porté dans la Manche, l'Orne ou le Calvados.

Alors découvrez où et quand votre prénom a-t-il été le plus populaire en Normandie ICI !

Une communauté de généalogie unique en Europe

Geneanet, c'est aussi plus qu'un moteur de recherche de prénoms (et de noms de famille). La plateforme réunit plus de cinq millions de membres et référence neuf milliards de personnes dans des arbres généalogiques. On y trouve également des actes numérisés, des photos anciennes, des cartes postales et de précieux relevés d'état civil.