Insolite. Découvrez votre nom normand dans le calendrier des prénoms historiques 100% d'ici !

Pour ceux qui trouvent leur prénom banal, qui le partagent avec tous leurs collègues où qui manquent une touche locale : on a trouvé le calendrier normand de Jacques Rivière-Lemaistre ! Des noms qui rappellent l'histoire de la région, les héros et héroïnes normands, et même quelques figures légendaires. Si vous pensiez vous appeler "Jean" ou "Marie", détrompez-vous : vous pourriez bien être un "Toustain" ou une "Ysabeau" !

Comment ça marche ?

Le calendrier associe chaque jour à un prénom normand traditionnel. Si vous êtes né le 19 octobre, votre nom normand pourrait bien être "Hilda" ! Ce n'est pas seulement un prénom, mais tout un héritage local qui vous tombe dessus. De quoi épater les amis au prochain apéro en sortant : "Eh oui, moi, en version normande, c'est Clotilde !”

Soyez fier de votre "nouveau" prénom

Avouons-le, ça fait un peu chauvin, mais qui n'aime pas montrer un petit coin de fierté normande ? Alors, c'est quoi votre prénom normand ?

Le calendrier des prénoms historiques normands.