Football (Ligue 1). Coup d'envoi de la campagne d'abonnements pour la saison 2025-2026 du HAC

3… 2… 1 ! C'est parti pour la campagne d'abonnement au Havre Athletic Club pour la saison 2025-2026, la troisième consécutive en championnat de Ligue 1. La campagne se déroulera en plusieurs phases.

Les 13 000 abonnés actuels auront priorité pour réserver à nouveau leur siège de cette saison 2024-2025 au Stade Océane à partir de mardi 3 juin, sur le site internet du club. Il faudra patienter jusqu'au mardi 17 juin pour souscrire un réabonnement au LH Club, sur le parvis du stade. Si les abonnés souhaitent changer de place par rapport à cette saison, ils pourront le faire à partir du mardi 24 juin.

Les nouveaux abonnés, eux, pourront souscrire leur précieux sésame à partir du mardi 1er juillet, en ligne. La vente des nouveaux abonnements au stade est programmée une semaine plus tard, à partir du mardi 8 juillet.

Fini la carte d'abonnement physique

Comme d'habitude, des tarifs préférentiels sont prévus pour les supporters fidèles, puisque ceux qui étaient déjà abonnés du temps où Le Havre évoluait en Ligue 2 bénéficieront des prix les plus avantageux, tout comme, dans une moindre mesure, ceux abonnés depuis la montée en Ligue 1, en 2023.

Des forfaits sont toujours prévus pour les moins de 12 ans et les moins de 18 ans, ainsi que les seniors. Le paiement en dix fois reste disponible.

Nouveauté cette saison : la fin de la carte d'abonnement physique, remplacée par un abonnement digital chargé sur l'application mobile HAC Tickets. Une formule qui apporte, selon le HAC, "plus de sécurité, plus de souplesse pour céder sa place, plus de lien avec le club".

