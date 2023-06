Football (Ligue 1). Record au HAC : 11 000 abonnements souscrits en un éclair

Le club visait initialement les 9 000 abonnés pour la saison 2023-2024 du Havre Athletic Club, marquant le retour des Ciel & Marine en Ligue 1. Ce sont finalement 11 000 places qui seront dédiées à l'abonnement au stade Océane.

9 000 places en vente à chaque match

"On sent qu'il y a un vrai engouement, 95 % des 3 000 abonnés de la saison dernière ont déjà renouvelé leur abonnement, indiquait mercredi 21 juin Clément Calvez, directeur du développement du HAC. Et ceux qui ne le sont pas encore trépignent avant l'ouverture des abonnements en ligne." Quelques heures plus tard, la jauge maximale que le club s'était fixée était déjà atteinte, et même dépassée.

Cette limitation du nombre d'abonnés, malgré les 25 000 places du stade Océane, s'explique par la volonté de "permettre aux spectateurs ponctuels de trouver des places dans toutes les catégories" pour les matchs à domicile. Ce sont ainsi 9 000 places qui resteront commercialisées avant chaque rencontre de championnat. À cela s'ajoutent les places réservées aux visiteurs et aux invités.

Des tarifs différents selon les affiches

Avec cette montée en Ligue 1, le prix des abonnements a augmenté d'environ 30 à 40 % selon la formule choisie. "Il fallait trouver le bon prix pour que tout le monde puisse venir au stade et que le club puisse augmenter ses recettes", les charges du HAC augmentant également pour ce passage dans l'élite.

Concernant les billets ponctuels, comme c'était déjà le cas cette saison, plus le billet sera acheté tôt, plus le tarif sera avantageux. Les tarifs ne sont pas encore connus, mais "il y aura une classification des matchs en fonction de la notoriété de l'équipe adverse, du calendrier, de la saisonnalité", prévient Clément Calvez. Le club devrait créer quatre à cinq catégories de matchs, avec des grilles tarifaires associées.

La Ligue de football professionnelle devrait diffuser le calendrier de Ligue 1 à la fin du mois.