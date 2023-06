Football. Le HAC lance ses abonnements pour sa saison en Ligue 1 : des avantages pour les fidèles

Quinze ans après sa dernière saison dans l'élite, le HAC remonte en Ligue 1. Les Havrais ont validé leur ticket lors de la dernière journée de championnat le vendredi 2 juin, grâce à leur victoire contre Dijon (1-0).

La campagne d'abonnement 2023-2024 débutera ce mercredi 7 juin, à partir de 10 heures, pour les abonnés de la saison qui vient de s'écouler.

Après de nombreuses années passées au cœur de la Ligue 2, le HAC souhaite mettre en valeur ses abonnés fidèles et les récompenser de leur engagement. Les abonnés 2022-2023 se verront donc proposer des tarifs avantageux, une priorité de réservation et la possibilité de proposer à leurs proches de les rejoindre.

Le réabonnement adulte débutera à 120 euros en tribune KOP, alors que le moins de 12 ans sera accessible dès 60 euros.

Les familles et les enfants à l'honneur

Le HAC poursuit son action au profit des familles avec une tribune dédiée ainsi qu'un accroissement des animations et des services. L'offre Famille, intégrant un parent et un enfant, débutera à 190 euros, l'adulte supplémentaire se verra proposer un abonnement à 130 euros alors que l'abonnement pour un enfant supplémentaire sera affiché à 60 euros. Pour encourager les plus jeunes à venir encourager les Ciel et Marine, le club propose de petits prix aux moins de 18 ans, à partir de 80 euros en KOP et 60 euros en tribune Famille.

KOP debout !

Nouveauté pour cette saison, en collaboration avec les supporters Ciel et Marine, la tribune KOP basse se vivra désormais debout, le HAC enlèvera donc les sièges pour y intégrer un dispositif particulier. Le KOP haut restera quant à lui équipé de sièges.

Planning des abonnements

Mercredi 7 juin – Lancement du réabonnement en ligne (à partir de 10 heures)

Mercredi 14 juin – Lancement du réabonnement en physique au LH CLUB (10 heures/18 heures du mardi au samedi)

Mercredi 21 juin – Lancement abonnement en ligne

Mercredi 28 juin – Lancement abonnement en physique au LH CLUB