Football. Le HAC monte en Ligue 1

Le Havre Athletic Club en Ligue 1, c'est fait ! Malgré deux opportunités manquées contre Annecy (défaite 0-1) et face à Bastia (1-1), le HAC a validé sa montée vendredi 2 juin. Les hommes de Luka Elsner se sont imposés face au désormais relégué Dijon, 1 but à 0, à l'occasion de la 38e et dernière journée de championnat. Le héros du soir s'appelle Josué Casimir, buteur de la tête à la 11e minute de jeu.

Il y a eu un petit moment de flottement à la fin de la rencontre. Les supporteurs ont envahi le terrain un peu trop tôt. Il restait encore quelques secondes avant la fin du coup de filet final. Il a fallu faire remonter les fans dans les tribunes pour que l'arbitre sonne officiellement la fin de la rencontre. Ce qui a pris une vingtaine de minutes.

Cela faisait quinze ans que les Ciel et Marine attendaient de retrouver le plus haut niveau du football français. Inauguré en 2012, le stade Océane, l'antre des Havrais, n'a jamais connu la première division.

La saison des records

C'est une récompense méritée pour le club normand, leader incontesté depuis la 14e journée de championnat. Le Havre aura, durant cette saison, égalé le record détenu par Sedan, restant invaincu lors de 32 matchs d'affilée. Cette victoire valide également le titre de champion de Ligue 2, le sixième pour le HAC. Un autre record.

La recette du président Jean-Michel Roussier et du directeur sportif Mathieu Bodmer, arrivés à l'intersaison, a donc pleinement fonctionné.