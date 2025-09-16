En ce moment Texas Hold'em Beyonce
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Insolite. Quels prénoms de filles ont cartonné en Normandie en 2024 ? La carte réserve quelques surprises

Insolite. Quels sont les prénoms de filles les plus donnés en Normandie en 2024 ? Grâce aux données de l'Insee compilées par Geneanet, un classement département par département révèle les choix des parents normands. Louise, Ambre, Jade ou encore Alba… certains prénoms confirment leur succès, tandis que d'autres émergent discrètement.

Publié le 16/09/2025 à 17h45 - Par Mathilde Rabaud
Insolite. Quels prénoms de filles ont cartonné en Normandie en 2024 ? La carte réserve quelques surprises
Top des prénoms de filles en Normandie : voici ceux que les parents ont préférés en 2024. - Unsplash

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

En Normandie, les tendances rejoignent celles observées au niveau national : les prénoms courts, souvent terminés par un a, séduisent toujours les jeunes parents. Dans la région, ce sont Ambre, Jade et Louise qui dominent le classement. On les retrouve régulièrement dans les trois premières places selon les départements.

Manche : Ambre, Jade et Louise en tête

Dans la Manche, le trio gagnant se compose d'Ambre, Jade et Louise, suivies de près par Romy et Rose. Les prénoms classiques comme Alice, Emma ou Jeanne continuent aussi de séduire. On note également l'apparition de Charlie et Garance, preuve que les parents osent de plus en plus des prénoms au caractère affirmé.

Calvados : un podium très serré

Le Calvados confirme la popularité des mêmes prénoms, avec Ambre, Jade et Louise ex æquo en première place. Alba et Romy se distinguent également, tout comme Adèle, qui progresse dans le classement. Les prénoms élégants et intemporels comme Anna, Alice ou Juliette se maintiennent, tout en laissant de la place à des prénoms plus originaux comme Olivia ou Léonie.

Orne : Alba détrône les classiques

Dans l'Orne, c'est Alba qui arrive en première position, ex æquo avec Ambre. Suivent Alice, Alya et Jade. Ce département se démarque par des choix plus variés, avec des prénoms comme Capucine, Lina, Mya ou encore Mila. La créativité est donc plus marquée, même si Louise, Romy et Emma restent indémodables.

Eure : Louise, valeur sûre

Dans l'Eure, Louise s'impose en tête. Ambre et Elena complètent le podium, aux côtés d'Emma, Romy et Rose. Particularité du département : la persistance de prénoms autrefois très populaires comme Chloé, Lucie ou Lola, qui ont quasiment disparu du classement national. Une petite touche de nostalgie normande.

Seine-Maritime : Jade, le grand favori

En Seine-Maritime, Jade domine largement le classement devant Ambre et Alba. Romy, Louise et Rose suivent de près. On retrouve aussi des prénoms en pleine ascension comme Charlie, Eva, Mia et Inaya, qui traduisent la diversité des influences culturelles et générationnelles.

Des tendances nationales qui se confirment en Normandie

A l'échelle de la France, Louise reste le prénom féminin le plus donné en 2024, en tête depuis plusieurs années. La Normandie confirme cette tendance, même si Ambre et Jade rivalisent de popularité dans plusieurs départements. Les prénoms courts et doux continuent donc de séduire, tandis que certains prénoms des années 2000 (comme Chloé, Manon ou Léa) disparaissent peu à peu des radars.

Méthodologie et source

Le classement des prénoms féminins 2024 s'appuie sur les données officielles de l'Insee (Institut national de la statistique et des études économiques). Ces données ont été compilées et mises en valeur par Geneanet, plateforme européenne de référence en généalogie. Le site propose une carte interactive permettant de visualiser les prénoms les plus donnés, département par département, et d'observer les spécificités régionales.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
1 commentaire

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

Fan2normandie Il y a 1 heures
Débutant

Dsl mais Alba c'est le prénom de mon chat je pense qu'il faut se poser les bonnes question....

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer Saint-Lô (50000) 600€ Découvrir
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
Automobile
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan Bordeaux (33000) 4 500€ Découvrir
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Gramin fenix 8 47mm
Gramin fenix 8 47mm Brest (29200) 650€ Découvrir
Faïence 20 x 20 INSISE
Faïence 20 x 20 INSISE Lyon (69001) 15€ Découvrir
Carrelage imitation travertin
Carrelage imitation travertin Lyon (69001) 15€ Découvrir
Robinet neuf pour radiateur en fonte
Robinet neuf pour radiateur en fonte Quimper (29000) 130€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Insolite. Quels prénoms de filles ont cartonné en Normandie en 2024 ? La carte réserve quelques surprises
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple