Insolite. Quels prénoms de filles ont cartonné en Normandie en 2024 ? La carte réserve quelques surprises

En Normandie, les tendances rejoignent celles observées au niveau national : les prénoms courts, souvent terminés par un a, séduisent toujours les jeunes parents. Dans la région, ce sont Ambre, Jade et Louise qui dominent le classement. On les retrouve régulièrement dans les trois premières places selon les départements.

Manche : Ambre, Jade et Louise en tête

Dans la Manche, le trio gagnant se compose d'Ambre, Jade et Louise, suivies de près par Romy et Rose. Les prénoms classiques comme Alice, Emma ou Jeanne continuent aussi de séduire. On note également l'apparition de Charlie et Garance, preuve que les parents osent de plus en plus des prénoms au caractère affirmé.

Calvados : un podium très serré

Le Calvados confirme la popularité des mêmes prénoms, avec Ambre, Jade et Louise ex æquo en première place. Alba et Romy se distinguent également, tout comme Adèle, qui progresse dans le classement. Les prénoms élégants et intemporels comme Anna, Alice ou Juliette se maintiennent, tout en laissant de la place à des prénoms plus originaux comme Olivia ou Léonie.

Orne : Alba détrône les classiques

Dans l'Orne, c'est Alba qui arrive en première position, ex æquo avec Ambre. Suivent Alice, Alya et Jade. Ce département se démarque par des choix plus variés, avec des prénoms comme Capucine, Lina, Mya ou encore Mila. La créativité est donc plus marquée, même si Louise, Romy et Emma restent indémodables.

Eure : Louise, valeur sûre

Dans l'Eure, Louise s'impose en tête. Ambre et Elena complètent le podium, aux côtés d'Emma, Romy et Rose. Particularité du département : la persistance de prénoms autrefois très populaires comme Chloé, Lucie ou Lola, qui ont quasiment disparu du classement national. Une petite touche de nostalgie normande.

Seine-Maritime : Jade, le grand favori

En Seine-Maritime, Jade domine largement le classement devant Ambre et Alba. Romy, Louise et Rose suivent de près. On retrouve aussi des prénoms en pleine ascension comme Charlie, Eva, Mia et Inaya, qui traduisent la diversité des influences culturelles et générationnelles.

Des tendances nationales qui se confirment en Normandie

A l'échelle de la France, Louise reste le prénom féminin le plus donné en 2024, en tête depuis plusieurs années. La Normandie confirme cette tendance, même si Ambre et Jade rivalisent de popularité dans plusieurs départements. Les prénoms courts et doux continuent donc de séduire, tandis que certains prénoms des années 2000 (comme Chloé, Manon ou Léa) disparaissent peu à peu des radars.

Méthodologie et source

Le classement des prénoms féminins 2024 s'appuie sur les données officielles de l'Insee (Institut national de la statistique et des études économiques). Ces données ont été compilées et mises en valeur par Geneanet, plateforme européenne de référence en généalogie. Le site propose une carte interactive permettant de visualiser les prénoms les plus donnés, département par département, et d'observer les spécificités régionales.