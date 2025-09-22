Insolite. Classement des prénoms masculins les plus donnés en Normandie : qui détrône Léo et s'impose dans nos maternités ?

En tête du palmarès national, Gabriel confirme son succès pour la cinquième année consécutive. Ce prénom biblique, apprécié pour sa sonorité douce et intemporelle, séduit toujours autant les jeunes parents. Juste derrière, Raphaël conserve sa place de valeur sûre, tandis que Louis gagne du terrain et complète le trio de tête, détrônant peu à peu Léo.

La tendance se confirme : les prénoms courts et universels, souvent composés de 3 à 5 lettres, dominent largement les choix. On retrouve aussi une forte influence biblique, avec des prénoms comme Noah, Adam, Aaron ou encore Isaac, même si ce dernier sort pour la première fois du top 20 national.

Tendances 2024 : prénoms en hausse et en baisse

Certains prénoms connaissent une véritable ascension. Léon fait une entrée remarquée dans le top 10, tandis que Maël, d'origine bretonne, séduit toujours plus de familles. Mohamed, lui, confirme sa place durable dans les choix des parents français.

En revanche, des prénoms autrefois très prisés reculent. Nathan, Paul ou encore Sacha perdent du terrain, même s'ils gardent une solide présence dans le classement.

Classement des prénoms les plus populaires en Normandie

La Normandie révèle des tendances parfois différentes du reste du pays, avec des favoris qui varient selon les départements.

Dans la Manche : Louis en tête

Dans la Manche, Louis s'impose avec 40 naissances, suivi de près par Marceau et Maël. Des choix à la fois classiques et modernes, renforcés par la percée de Léon et le maintien de Gabin.

Dans le Calvados : Raphaël domine

Les familles du Calvados plébiscitent Raphaël, largement en tête devant Gabriel, Jules et Louis. On note aussi la présence de Malo et Côme, prénoms plus rares mais en progression.

Dans l'Eure : Léo fait la différence

Dans l'Eure, c'est Léo qui décroche la première place, suivi de Gabin, Gabriel et Maël. Des prénoms courts et dynamiques, dans la droite ligne des tendances nationales.

Dans l'Orne : Marceau s'impose

Grande surprise dans l'Orne : Marceau prend la première position, devant Ayden, Jules et Maël. Ce choix original traduit un goût marqué pour des prénoms à la fois élégants et singuliers.

En Seine-Maritime : Arthur et Gabriel au coude-à-coude

Avec près d'une centaine de naissances chacun, Arthur et Gabriel se disputent la première place en Seine-Maritime, suivis de Louis et Maël. On note également la montée en puissance d'Eden et d'Ayden, deux prénoms au style moderne.

Pourquoi ces prénoms plaisent autant ?

Le succès des prénoms courts s'explique par leur simplicité, leur universalité et leur sonorité agréable. Les références bibliques gardent aussi un poids culturel fort. Enfin, certains prénoms régionaux comme Maël ou Malo, d'origine bretonne, séduisent aussi les familles normandes.

Méthodologie et source

Le classement des prénoms masculins 2024 s'appuie sur les données officielles de l'Insee (Institut national de la statistique et des études économiques). Ces données ont été compilées et mises en valeur par Geneanet, plateforme européenne de référence en généalogie. Le site propose une carte interactive permettant de visualiser les prénoms les plus donnés, département par département, et d'observer les spécificités régionales.