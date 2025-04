Rouen. La Base rouvre rive gauche, plus d'un an après l'incendie volontaire

En novembre 2023 et après deux ans d'existence, le tiers lieu associatif et militant La Base à Rouen installé sur le boulevard de la Marne était victime d'un incendie volontaire. L'enquête a été classée depuis, faute de preuve. Plus d'un an après les faits, le collectif a enfin retrouvé un nouveau lieu après une transition dans un local place Henri IV. Il s'est installé au 5 rue Geuffroy à Rouen, juste derrière l'hôtel de Police. Le collectif qui réunit une trentaine d'associations autour de la transition écologique prévoit d'inaugurer cette "Base 3", samedi 3 mai, avec ses adhérents mais aussi le public, invité à participer. Pour Ael Trevilly, membre de la collégiale de La Base, cette réouverture est un soulagement. "La première Base on y a vécu plein de choses, on a eu un deuxième local qui était beaucoup trop petit, ici c'est très accessible et central avec les transports, on a une grande verdure, on l'appelle d'ailleurs notre oasis."

"Massifier les luttes autour du dérèglement climatique"

Greenpeace, Alternatiba, Les Vagabonds de l'Energie, les Amis de la Terre ou encore Gueule d'atmosphère et Enercoop ont donc retrouvé leurs locaux. Pour ce nouveau QG, le collectif a signé un bail de trois ans avec le propriétaire pour un loyer moyen de 2 000 euros et 500 euros de foncier mais "les redevances des bureaux devraient pouvoir couvrir 90% du loyer avec les cotisations des associations", affirme Jean-Yves Chopard. Chaque association qui occupe un bureau paye en effet une redevance. Aujourd'hui, une dizaine d'associations résident dans la Base. Imaginée au départ pour "massifier les luttes autour du dérèglement climatique", la Base de Rouen s'est ouverte à davantage de thématiques : le féminisme, les luttes LGBT, mais aussi la culture et le social, l'idée étant de favoriser une "synergie" entre les grosses associations nationales ayant des revenus et des structures plus confidentielles avec moins de moyens.

"Il existe actuellement une quinzaine de Bases en France qui sont des émanations de l'association Alternatiba, ici on a voulu d'abord créer un collectif d'associations avant de créer la Base à Rouen et c'est grâce à ce collectif qu'on a été assez fort pour créer le premier lieu", explique Jean-Yves Chopard. Depuis le début de l'année le tiers-lieu compte environ 160 adhésions entre nouveaux profils et fidèles de la première Base. L'adhésion se fait à prix libre et permet de profiter du café associatif installé au rez-de-chaussée de la maison. L'inauguration a lieu samedi 3 mai à 17h avec visite des lieux et concerts.