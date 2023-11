Rouen. Incendie du tiers-lieu associatif : "La Base sera inaccessible pendant plusieurs mois"

C'est avec le cœur meurtri que les membres d'associations résidant à la Base à Rouen ont découvert au matin du mardi 28 novembre les locaux de leur tiers-lieu ravagé par les flammes. Un incendie, dont on ignore pour le moment l'origine, s'est déclaré sur l'immeuble abritant la Base, aux alentours de 3h30 du matin. "Les dégâts sont assez énormes, toutes les salles de réunion sont complètement détruites, le rez-de-chaussée aussi, le bar est sain et sauf mais inaccessible évidemment. Quelques bureaux sur la façade intérieure ont été préservés", indique Enora Chopard, membre d'Alternatiba, association résidente à la Base. "La Base sera sûrement inaccessible pendant plusieurs mois, le temps des travaux de rénovation, précise la bénévole. Pour le moment, on est surtout sous le choc et dans l'attente aussi, pour savoir quand on pourra récupérer du matériel à l'intérieur."

Trouver un nouveau lieu

Un sentiment partagé par Jean-Yves Chopard, son père, lui aussi membre d'Alternatiba et représentant de l'association la Base à Rouen. "Il y a beaucoup d'émotions de voir ce projet collectif détruit avec toutes les difficultés qu'on avait eues pour le créer et toutes les difficultés qu'on va avoir à en créer un autre", résume le bénévole, qui déplore ainsi la fin des "rencontres inter-associatives" et "la convergence des luttes environnementales" promues par la Base.

En tout, une quarantaine d'associations avaient une activité régulière à la Base, et certaines possédaient même leurs propres bureaux. C'est le cas des Vagabonds de l'Energie dont certains salariés pourraient être mis en chômage partiel. Sans point de chute désormais, toutes ces structures doivent trouver un autre lieu en attendant. "Il y a des lieux dans lesquels on se réunissait déjà avant, la Maison des associations, l'Atelier des transitions juste en dessous, il y a aussi d'autres tiers-lieux associatifs à Rouen qui nous ont tendu la main."

L'incendie chamboule également le calendrier événementiel de la Base. "On avait le tour Alternatiba 2024, qui fait la tournée des 'Bases' en France, et il se serait passé quelque chose chez nous, c'est sûr", regrette Jean-Yves Chopard. D'autres événements devraient être maintenus, tels que le marché de Noël de la Base, prévu samedi 9 et dimanche 10 décembre, qui devra se faire ailleurs donc.