Rouen. La Base, nouveau tiers-lieu associatif

"Il y avait toujours cette frustration, après ou avant les manifestations, de ne pas avoir de point de chute", explique Énora Chopard, membre d'Alternatiba et porteuse du projet La Base, inauguré samedi 26 février. La quarantaine de bénévoles engagée dans le collectif bénéficie d'un local de 300 m2 sur trois étages boulevard de la Marne à Rouen. Des associations y ont même installé leurs bureaux, à l'image des Vagabonds de l'énergie ou Alternatiba, tandis que d'autres louent des espaces de travail ou profitent des différentes salles de réunion.

L'idée est de mutualiser les moyens mais aussi de mener plus facilement des actions communes. Il faut dire que plusieurs associations avaient déjà l'habitude de travailler ensemble au niveau de Rouen, comme Greenpeace, Alternatiba et les Amis de la Terre. Et puis, les bénévoles vont se retrouver aussi sur des dossiers locaux importants, comme Lubrizol et les risques industriels.

Enora Chopard, membre d'Alternatiba Impossible de lire le son.

Si La Base de Rouen fait la part belle aux associations locales, elle s'inscrit aussi dans un réseau national avec plus d'une dizaine de structures similaires en France, dont la première a été lancée à Paris. Objectif, "créer des lieux d'engagements qui vont faciliter aussi le recrutement de nouveaux bénévoles dans les associations", selon Énora Chopard.

Par ailleurs, la Base peut s'appuyer sur son bar associatif, principale source de revenus de la structure. "C'est le cœur battant de la Base […] boire un verre ici est acte militant !", s'amuse Énora Chopard. La Base a également vocation à devenir un lieu de vie culturel avec, prochainement, l'organisation de concerts et d'expositions.

Une campagne de financement participative a été lancée également sur le site Kisskissbankbank afin de financer, entre autres, l'aménagement d'une terrasse pour le bar associatif.