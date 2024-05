Rouen. L'enquête sur l'incendie de La Base classée sans suite : "On se sent bien impuissants"

Il n'y aura donc pas de poursuites judiciaires. Plus de cinq mois après l'incendie de La Base, un lieu associatif et militant rouennais, survenu le 28 novembre boulevard de la Marne, le parquet annonce que l'enquête a été classée sans suite "pour auteur inconnu". C'était bien la piste criminelle qui était privilégiée dans cette affaire, compte tenu de trois départs de feu simultanés mis en évidence par l'expert. "On se sent bien impuissants. Qu'est-ce que l'on peut faire à part déplorer la situation et tenter de s'en remettre ?, réagit Sylvie Fusil, militante pour Alterniba et La Base. On s'est dit dès le départ qu'on allait chercher un autre lieu pour nos activités." C'est le cas désormais avec un nouveau local pour La Base, installé place Henri IV.

Les activités reprennent

Car c'était bien là le cœur du problème. Les associations militantes, une quarantaine au total, avaient créé à La Base des synergies. Certaines, qui embauchent des salariés et y avaient leur siège, ont dû trouver rapidement une solution de repli. D'autres lieux, comme La Maison des associations ou L'Atelier des transitions ont permis d'accueillir en partie les activités. "Des rencontres mensuelles ont été organisées pour les adhérents, pour que les gens continuent de se parler", insiste la militante.

Le nouveau lieu, certes provisoire, certes plus petit, ne permet pas d'accueillir les associations avec des professionnels mais permet de recommencer les réunions et différentes activités. "Une petite équipe a reconstruit un bar associatif, on est plutôt sur une pente ascendante."