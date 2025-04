Orne. Un festival au profit des enfants malades avec Christophe Mali de Tryo et la chanteuse Stéphane

Imaginez un festival dans votre jardin. C'est ce qu'organise la famille Léon, à la tête de l'association Un geste, un rêve, un sourire, pour la cinquième édition du festival Just For You. Samedi 28 juin, la scène du festival sera installée dans la pâture "juste derrière le jardin" de leur maison à La Ferrière-Béchet qui accueillait avant des chevaux. Just For You se veut un festival "familial, convivial et abordable", mais est avant tout un festival solidaire. Chaque année, les bénéfices sont utilisés par l'association organisatrice pour venir en aide aux enfants malades.

"La musique a été importante dans ma maladie"

"Le festival a été créé car j'y ai poussé un petit peu mes parents et l'association", sourit Nathanaël Léon, atteint d'une tumeur cérébrale depuis l'âge de 5 ans. "La musique a été importante dans ma maladie. C'est ce qui m'a permis de tenir", poursuit le jeune homme de 22 ans.

Fin 2010, deux ans après le diagnostic de leur enfant, Philippe et Fabienne Léon ont fondé l'association Un geste, un rêve, un sourire. L'objectif : soutenir les enfants malades dans leur quotidien, que ce soit directement auprès des familles pour acheter des équipements (fauteuils roulants, véhicules adaptés) et organiser des sorties (Disneyland, Center Parc) ou pour investir dans le matériel et les décorations des services de pédiatrie du département. "Chaque manifestation qu'on crée a pour but d'attirer le public, pour toucher un maximum de personnes de la région à la cause qu'on défend", souligne Philippe Léon, le président de l'association. En 14 ans, 250 000€ ont été consacrés aux enfants malades.

Six artistes pour "repartir avec le sourire"

Après Joseph Kamel et Cali les années précédentes, le festival Just For You reçoit en tête d'affiche Christophe Mali du groupe Tryo qui lance sa carrière en solo. La programmation, voulue éclectique et familiale, comprend également Stéphane connue notamment pour sa chanson Vice Versa.

Quatre autres artistes seront présents le 28 juin : le groupe de chanson française Une touche d'optimisme, la chanteuse Anilka et les groupes de rock Les Vrillés et The Rumpled. "On veut que le bilan du festival, ce soit que tout le monde reparte avec le sourire", lance Nathanaël Léon.

Pratique. Billetterie sur festivaljustforyou.fr. Tarifs : 22€ pour les adultes, 15€ de 12 à 18 ans, tarif libre pour les moins de 12 ans.