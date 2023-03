The Voice. Un Havrais participe aux auditions à l'aveugle

Orion, qui réside au Havre, participe aux auditions à l'aveugle de The Voice ce samedi 25 mars. Pour ce coach sportif, la musique tient une place très importante, mais pas autant que sa femme et ses deux petites filles, qui sont très fières de le voir participer à cette émission.

Interview avec ce Normand de 29 ans, passionné de musique, qui, on l'espère, ira le plus loin possible dans la compétition.