L'invité de la semaine. Des réseaux sociaux à la scène, Franjo vous promet un premier spectacle à mourir de rire !

Stand-uppeur et youtubeur, vous avez peut-être déjà croisé Franjo entre deux scrolls sur Instagram ou TikTok, ou en première partie de Paul Mirabel et d'Artus. Aujourd'hui, il parcourt les routes de France pour jouer son propre spectacle devant son public. S'il vous fait rire sur les réseaux sociaux, il promet de vous faire rire "au moins 20 fois plus" si vous venez voir son spectacle.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Franjo (@franjoreno)

En 2023, il affichait complet au Trianon plus d'un mois à l'avance. Il récidive en avril 2024. Sa tournée est un carton : toutes ses dates font salle comble. Et ce n'est pas un hasard. Franjo a su créer un lien direct avec son public : honnête, un brin insolent, souvent ironique, toujours drôle. Sur scène, il parle de lui, de son ex, de sa ville, mais aussi de sujets plus larges. Il aborde les absurdités du quotidien avec une ironie qui fait mouche.

Invité de la semaine d'Aline et Kevin dans "Ma Normandie", il passera le 28 mai prochain par la Normandie, au Carré des Docks du Havre, et le 17 octobre au Cadran à Evreux. Ensemble, ils ont évoqué son ascension fulgurante, ses collaborations, mais aussi ses projets futurs, entre podcast et nouveau spectacle…

Episode 1 - Son ascension express

Episode 1 - Son ascension express

Episode 2 - Des réseaux sociaux à la scène

Episode 2 - Des réseaux sociaux, à la scène

Episode 3 - La recette de ses vidéos : surfer sur l'actualité

Episode 3 - La recette de ses vidéos : surfer sur l'actualité

Episode 4 - Collaborations / Rencontre avec Artus

Episode 4 - Collaborations / Rencontre avec Artus

Episode 5 - Sur la route d'un deuxième spectacle ?