Le-Havre. Idée sortie : Le Jamel Comedy Club au Havre ce samedi soir

Envie de rire ce samedi soir ? Foncez voir le Jamel Comedy Club qui passe par le Carré des Docks pour une date unique au Havre.

Farid Chamekh fait partie de la troupe présente samedi soir et tâchera de vous donner le sourire en parlant des petites choses du quotidien.

Une soirée placée sous le signe du stand up, un style qui cartonne depuis bien longtemps aux États-Unis et qui s'est peu à peu installé en France. C'est une technique qui requiert un talent certain et beaucoup de travail.

Écoutez Farid Chamekh, nous parler de cette date au Havre et des coulisses de la troupe :