Gagnez 2 places pour le spectacle de FRANJO au Havre

Pendant une heure, savourez un florilège de blagues, peaufinées au fil des ans. Peut-être l'avez-vous déjà aperçu dans des comedy clubs parisiens ou en première partie de Paul Mirabel, où Franjo teste des extraits de son spectacle pour vous offrir le meilleur.

Ses spectacles affichent complet

Sur internet, il partage des extraits de stand-up inédits que vous ne verrez pas sur scène : uniquement de l'exclusivité ! En 2023, il a affiché complet au Trianon plus d’un mois à l’avance et réitère cet exploit en avril 2024. Toutes ses dates de tournée en 2023 sont également complètes : réservez vos places rapidement, où que vous soyez. Pendant une heure, il vous parlera de lui, de son ex, de Melun et d'autres sujets de société avec beaucoup d'ironie. Une heure qui passe souvent trop vite : vous ne serez pas déçus.

Date : mercredi 28 mai à 20h30 au Carré des Docks du Havre

Pour participer, c'est très simple : remplissez le formulaire ci-dessous. Le tirage au sort sera effectué le 21 mai.