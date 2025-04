L'invité de la semaine. Waly Dia nous raconte où il puise son inspiration pour écrire ses spectacles

Depuis février 2024, Waly Dia fait un carton avec son nouveau spectacle Une heure à tuer. Son seul en scène est complet presque partout. Il le jouera au Zénith de Rouen jeudi 24 avril et au Zénith de Caen mercredi 28 mai 2025. Le public en redemande, et les critiques sont unanimes.

Connu pour son débit mitraillette et son humour provocateur, Waly Dia continue de secouer l'actualité avec un regard lucide, provocateur et drôle. Sur scène, il enchaîne ses punchlines, en n'épargnant personne. Une heure à tuer, c'est un spectacle engagé et rythmé, à ne pas manquer si vous aimez rire… et réfléchir.

Il est l'invité de la semaine d'Aline et Kevin dans Ma Normandie. Ensemble, ils ont évoqué le parcours de l'humoriste, son dernier spectacle et ses futurs projets.

Episode 1 - Le parcours de Waly Dia

Episode 2 - Son spectacle Une heure à tuer

Episode 3 - Sa tournée

Episode 4 - Son humour

Episode 5 - Ses futurs projets et envies