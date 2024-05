[Photos] Agents tués à Incarville. "J'ai été prise de tremblements" : suivez l'hommage qui leur est rendu dans le village

Ils sont nombreux, ce jeudi 16 mai, à s'être rassemblés devant la mairie d'Incarville. Deux jours après la mort de deux agents pénitentiaires, tués par des hommes lourdement armés dans l'attaque de leur fourgon à hauteur du péage d'Incarville, un hommage leur est rendu devant la mairie du village. Il a commencé à 18h.

Les habitants se sont rassemblés devant la mairie d'Incarville.

Sur place, où Gérald Darmanin, Eric Dupond-Moretti et Sébastien Lecornu, respectivement ministres de l'Intérieur, de la Justice et des Armées, sont attendus, l'émotion est vive. Le maire Patrick Maugars et les habitants pleurent les deux victimes, Fabrice Moello et Arnaud Garcia.

Sébastien Lecornu, Eric Dupond-Moretti et Gérald Darmanin ont assisté à l'hommage rendu aux agents pénitentiaires tués à Incarville.

Océane, fille d'un surveillant de la prison de Val-de-Reuil, est venue avec sa maman Isabelle pour l'hommage : "J'ai été prise de tremblements quand j'ai vu l'attaque", confie-t-elle, émue. Sa mère poursuit : "On a vraiment passé un cap dans la violence. J'ai appelé tout de suite la prison, ça aurait pu être mon mari."

A la rencontre des gendarmes de Louviers

Les deux ministres se rendront ensuite à la brigade de gendarmerie de Louviers. Ils y rencontreront les agents qui sont intervenus en premier sur les lieux de l'embuscade meurtrière.

Le fugitif et ses complices toujours recherchés

Mohamed Amra, le détenu rouennais multi-condamné qui était transporté à bord du fourgon, est toujours introuvable. Une notice rouge a été émise par Interpol pour le retrouver. Des centaines de policiers et gendarmes sont mobilisés. Ses complices sont également recherchés.