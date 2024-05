Périphérique de Caen. Route fermée la nuit, une seule voie ouverte en journée

C'est à n'en plus finir. Alors que des travaux perturbent la circulation sur la RN13 mais aussi sur l'A13, voilà qu'un nouveau chantier est lancé sur le périphérique sud de Caen. Depuis hier et jusqu'au 17 mai, la Dirno, la Direction interdépartementale des routes Nord Ouest, réalise des "travaux de réfection de joint de l'ouvrage d'art de l'Orne" à hauteur de la commune de Louvigny.

Route fermée ou sur une voie le matin

Conséquence, la route est fermée chaque nuit entre les échangeurs d'Eterville et de Fleury-sur-Orne dans le sens Rennes-Paris. La circulation sera donc interdite à chaque fois entre 20h et 6h, avec une déviation mise en place et un itinéraire conseillé pour ceux qui souhaitent rejoindre l'A13 depuis l'A84 ou la RN13.

En journée, le trafic est aussi impacté. Dans ce secteur, la circulation bascule sur une seule voie le matin. "Ce mode d'exploitation pourra générer des difficultés de circulation notamment aux heures de pointe", s'excuse d'avance la Dirno, qui vous demande comme à chaque fois la plus grande prudence sur la route.