Alençon. L'internet de l'Orne au Congrès des maires de France

Vendredi dernier 17 novembre 2017, Christophe de Balorre, Président du Conseil départemental de l'Orne, et Pierre Louette, Directeur Général Délégué d'Orange, ont lancé la délégation de Service Public relative à la conception, l'établissement, le financement et l'exploitation du réseau en fibre optique pour le département de l'Orne pendant 25 ans. Il desservira 21.500 foyers. L'investissement global est de 15,6 M d'euros.

L'Aigle et Argentan

Après une première étape de montée en débit initiée dès 2015 et aujourd'hui achevée avec un an d'avance, qui a permis d'amener le haut ou très haut débit Internet à plus de 16 000 foyers ornais, le Département s'engage maintenant dans la mise en oeuvre de réseaux en fibre optique à l'habitant sur les territoires de L'Aigle et d'Argentan. Cette action sera finalisée elle aussi avec un an d'avance, fin 2019.

50.000 prises supplémentaires sur la fibre optique

Le Conseil départemental a décidé de réaliser 50.000 prises en fibre optique supplémentaires pour fin 2021, en parallèle des efforts de modernisation du réseau cuivre des opérateurs. Cela permettra ainsi à 75 % des foyers du département de l'Orne de disposer de la fibre optique. Quant au débit, 80 % des foyers disposeront d'un accès à Internet à plus de 20 Mb/s et 90 % auront un accès supérieur à 8 Mb/s. Ces chiffres tiennent compte du déploiement de la fibre, en cours de réalisation sur la Communauté Urbaine d'Alençon et sur la ville de Flers.

100% des ornais en 2023?...

Enfin, l'objectif final proposé par le Conseil départemental est de permettre un accès au Très Haut Débit à 100% des foyers ornais à l'horizon 2023.

