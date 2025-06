Météo. La Manche passe en vigilance orange canicule et le Calvados s'ajoute à la liste des départements en alerte

La situation s'intensifie en Normandie. Ce vendredi 20 juin, la Manche est placée en vigilance orange canicule, tandis que le Calvados rejoint la liste des départements sous alerte jaune. Cette décision de Météo-France intervient alors que les températures s'envolent, marquant un épisode de chaleur intense.

Des températures déjà très élevées dès le matin

Dès le lever du jour, les relevés météorologiques laissaient présager une journée étouffante. Les températures minimales affichent entre 17 et 20°C dans la Manche, et jusqu'à 21°C dans les zones déjà en vigilance orange. Autrement dit : la chaleur ne faiblit pas, même la nuit.

Jusqu'à 36°C attendus ce vendredi après-midi

Les valeurs maximales attendues ce vendredi après-midi sont particulièrement élevées. Il fera autour de 32°C à Caen, Clécy, Vire ou encore Lisieux, tandis que Saint-Lô pourrait dépasser les 33°C.

Une nuit tropicale avant une journée encore plus chaude samedi

Le répit sera bref. La nuit de vendredi à samedi restera étouffante, avec des températures minimales de 19 à 22°C. Un phénomène qui empêche le corps de se rafraîchir, et qui accentue les risques liés à la canicule, notamment pour les personnes vulnérables.

Une vigilance qui pourrait évoluer rapidement

Météo-France le rappelle : le pic de chaleur est attendu pour samedi, ce qui laisse envisager un renforcement des niveaux d'alerte. Les autorités appellent à rester prudents, bien s'hydrater, éviter les sorties aux heures les plus chaudes, et prendre soin des plus fragiles.