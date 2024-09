Manche. Alerte orange pluie et inondation

Il va pleuvoir dans la Manche ce week-end du samedi 7 et dimanche 8 septembre. Météo France vient de placer le département en alerte orange pluie et inondation à partir de 19h samedi et jusqu'au dimanche midi. Le territoire repassera ensuite en vigilance jaune entre midi et 20h. Le département est aussi en vigilance jaune pour des orages dans la soirée de samedi, jusqu'à minuit.

La préfecture appelle à la prudence avec ces intempéries.