Caen. La Normandie face à la tempête Isaias 

La prudence est recommandée dans chaque déplacement, qu'ils soient routiers, pédestres ou cycliste, tout ce dimanche 10 février dans les cinq départements de Normandie.

Vigilance jusqu'à lundi 11 février 6h00 du matin

Depuis la fin de nuit, la tempête Isaias a fait son apparition par l'Ouest, La Manche, le Calvados puis l'Orne et s'est également rapidement installée sur l'Eure et l'Orne, apportant de fortes rafales de vent et des précipitations importantes.

Les cinq départements normands sont placés en vigilance jaune jusqu'à la ce lundi 11 février, 6h00 du matin.

#Isaias : vents forts traversant la moitié nord ce dimanche, atteignant le stade de #tempête sur Bourgogne-Franche-Comté et Grand-Est, en #vigilanceorange pour un événement bref (12h-18h, rafales 100-110 km/h) au passage d'une bande de pluies intenses.

▶️https://t.co/KA0Ij27Eea pic.twitter.com/DKmJ812rdq — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) February 9, 2019

