Météo. Vents, crues, pluie-inondation... La Normandie reste en alerte jaune

C'est le redoux en Normandie. Fin de la vigilance orange pour neige et verglas qui a touché la Seine-Maritime, l'Eure et l'Orne, samedi 4 janvier. "Une perturbation associée à une masse d'air doux est en train de balayer l'ensemble du pays [...] ce qui met fin aux neiges et aux pluies verglaçantes ayant nécessité un suivi", précise Météo France.

Les cinq départements normands restent malgré tout en vigilance jaune :

La Manche pour vent, pluie-inondation et crues

Le Calvados pour vent et crues

L'Orne pour pluie-inondation et crues

La Seine-Maritime et l'Eure pour risque de crues

D'importantes averses vont s'abattre sur la Normandie toute la journée de dimanche et les rafales de vents vont atteindre 75 km/h sur le littoral.

Les cours d'eau suivants sont concernés par les risques de crue : Vire, Noireau, Orne, Dives, Eure, Epte et Risle aval.