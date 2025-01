Météo. Alerte neige et verglas en Normandie avec risque de pluies verglaçantes

Les conditions météo se dégradent sur la Normandie en ce samedi 4 janvier. Presque toute la région est placée en vigilance neige et verglas à partir de cet après-midi.

Pluies verglaçantes dans la nuit ?

Météo-France évoque des précipitations verglaçantes attendues sur le département de la Seine-Maritime dans le courant de la nuit. "Les départements de l'Eure (...) ainsi que l'est du Calvados et de l'Orne, seront également soumis par endroits à des précipitations pouvant conduire à de la formation de verglas", poursuit Météo France.

Les départements de l'Eure et de l'Orne passent à leur tour en vigilance orange. Dans l'Orne l'alerte débute à partir de 16h et dans l'Eure à partir de 18h. La Seine-Maritime a été, elle aussi, placée en vigilance orange pour 21h.

Le département de la Manche, lui, a été placé en vigilance jaune pour pluie et inondation. Selon Météo-France, on attend des précipitations soutenues dans l'après-midi et sur la journée de dimanche 5 janvier sur la façade atlantique.

De son côté Bison Futé appelle les automobilistes à "redoubler de prudence, face à aux conditions de circulation qui "pourront être délicates dans les zones concernées".