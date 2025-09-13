Bonne table à Caen. L'Hydropathe, reconnu jusqu'aux Etats-Unis

C'est un lieu qu'on ne présente plus aux Caennais. Beaucoup se sont déjà attablés au moins une fois à l'Hydropathe, pour un repas, ou plus souvent un verre. Mais désormais, les lecteurs américains du New York Times connaissent aussi l'adresse. Le journal emblématique a publié un article intitulé 36 heures en Normandie, les choses à voir et à faire. Et c'est principalement à Caen que les journalistes embarquent leurs lecteurs. Entre visite du Mémorial, du château et de l'Abbaye-aux-Hommes, ils effectuent un arrêt aux restaurants Magma et Augia, mais aussi donc à l'Hydropathe, non sans voir bu un verre chez Boumpab et un café à l'Arbuste. "C'est une belle surprise, c'est gratifiant", réagit Gwendan Nemery, comanager de l'Hydropathe.

Tranquille le midi, animé en soirée

Si les journalistes américains ont ensuite pris la direction de Deauville, c'est bien au sein de la chaleureuse verrière de l'Hydropathe que je m'installe ce midi. A l'heure du déjeuner, une formule de brasserie est proposée. "Nous essayons d'être une cantine du centre-ville, où l'on mange pour pas cher", m'indique Gwendan Nemery. En effet, je vois au menu un plat du jour à 11,50€. Ce sera un tajine d'été, avec des nectarines et de la mozzarella. C'est rafraîchissant, léger et bon, tout ce qu'il me fallait. Mais auparavant, je me suis laissé tenter par une entrée. Si les œufs durs mayonnaise sont apparemment un classique des lieux, je pars plutôt sur le wrap de crevettes et de guacamole à 6,50€. Me voilà bien repu, je fais l'impasse sur les appétissants desserts à la carte.

La tajine d'été.

Dans le New York Times, la quantité des vins et spiritueux offerte est mise en avant. "Le soir, nous sommes plutôt un bar à tapas, bar à vin", exprime le comanager. Et puis en fin de soirée, place "à une ambiance musicale, avec de la variété française". Je suppose que le calme qui règne ce midi devrait laisser place dans quelques heures à la furie du vendredi soir.

Pratique. 4 rue Saint-Laurent. De 12h à 1h du matin du mardi au samedi. Tél. 02 31 47 84 60.