Bonne table à Caen. Au Magma, une cuisine gastronomique et locale

Ce midi-là, en me rendant au restaurant Magma, près de l'hôtel de ville de Caen, je salive d'avance. J'adore découvrir plein de nouvelles saveurs et me laisser surprendre par toutes les propositions gustatives et audacieuses des restaurants gastronomiques. A mon arrivée, on m'installe à l'étage, dans une jolie salle lumineuse, avant de m'apporter les cartes. J'ai le choix entre une formule "entrée/plat ou plat/dessert" à 22 € ou une autre "entrée/plat/dessert" à 26 €, mais aucune précision sur les mets qu'on va nous servir. J'opte pour une formule complète, pour faire le plein de découverte.

L'art de nous surprendre

Si un mot devait qualifier cette expérience ce serait "surprises", tant sur les plats, qu'on ne connaît pas à l'avance, que sur les saveurs. On nous demande cependant s'il y a des aliments qu'on ne souhaite pas manger. En entrée, on me sert une tourte de gibier présentée sur des pommes de terre. Un délice.

Tourte de gibier.

"Je voulais faire une vraie cuisine de marché : le matin, on va faire les courses sur le marché, on trouve ce qu'on a à préparer, et on cuisine. On change le menu trois à quatre fois par semaine", m'explique le chef Olivier Barbarin. Après l'entrée, place au plat : suprême de poulet avec purée de courges et châtaignes accompagnées d'une sauce brune. Explosion de saveurs, je me régale. "On laisse le client tranquille à table et profiter." Pour cela, mission accomplie : je profite ! L'équipe travaille avec des producteurs locaux, les produits viennent, à 95 %, d'un rayon de 120km. "J'aime faire de la belle cuisine où on prend du temps pour faire les choses." Et ça se ressent en bouche. Pour le dessert : un ambassadeur avec une glace vanille maison. Un enchantement pour le palais. Je reviendrai, c'est sûr ! En soirée, les formules se composent de plusieurs plats, à des prix moins accessibles, de 54€ à 75€.

Pratique. 24 rue Saint-Manvieu à Caen. Ouvert midi et soir du mardi au samedi. Parking souterrain. 02 50 53 69 86.