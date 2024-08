Bonne table à Caen. A Augia, une carte unique et pleine de saveurs

J'ai couru toute la matinée, et c'est épuisée que je me laisse tomber sur une chaise du restaurant Augia, dans le quartier du Vaugueux, à Caen. La table à laquelle je suis installée est charmante, dans une salle en pierre de Caen, très lumineuse. Je commande directement mon plat, choisi à la carte, tout en conversant avec la sympathique cogérante, Elodie Saillant. "Nous avons soixante couverts, quarante en salle et vingt sur nos terrasses."

Un savoureux havre de paix

L'atmosphère est paisible. La décoration mêle ancien et moderne avec goût, des étagères abritent de belles bouteilles… "On a voulu remettre un peu de chaleur et de décontraction." Mon plat arrive : gnocchis avec épinards, chou et mimolette d'Isigny (20€). Je me suis laissée aller à la découverte, et ça m'a l'air tout à fait appétissant ! La responsable m'explique qu'il y a aussi un menu déjeuner à 25€, "avec entrée, deux plats au choix et dessert, selon les inspirations et le retour du marché". Premier coup de fourchette : je suis immédiatement séduite. C'est délicieux, tendre et croustillant, et plein de saveurs nouvelles. "Les ingrédients varient en fonction des saisons et sont majoritairement bio."

Les gnocchis aux mille saveurs.

La particularité chez Augia, c'est qu'il y a des aliments d'une grande qualité et éthiques le plus possible : "Nos poissons viennent de la pêche durable par exemple." Le chef Grégoire James, l'autre gérant de l'établissement, ajoute : "Pour moi, c'est la cuisine de demain, celle vers laquelle il faut tendre." Les déchets sont aussi valorisés, avec du pesto de fanes de radis par exemple (succulent au passage). Ayant grand appétit aujourd'hui, je choisis un dessert. Crémeux chocolat, glace noisette, praliné tuile noisette, pour 12€. Encore une fois, le mélange des textures est une réussite et je me régale. "Ici, on change du vu et trop vu, conclut Elodie Saillant. On surprend sur les saveurs et sur les choix !"

Pratique. 18 rue Porte-au-Berger. Ouvert du mercredi au samedi, de 12h à 13h30 et de 19h à 21h30. Tél. 02 31 80 30 44.