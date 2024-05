Bonne table à Caen. Au Coin de la rue, pour retrouver le goût des bonnes pizzas

Que ce soit seul ou entre amis, parfois, on a simplement envie de manger une bonne pizza le midi. Cette semaine, c'est mon cas, et c'est avec curiosité que je pousse la porte de la pizzeria Au Coin de la rue, située 1 place Maurice Fouque, à Caen. Je suis accueilli par Hubert Masselis, le "chef" de la maison, souriant et sympathique. Il m'explique les différents menus proposés avec "les sandwichs faits avec la panuozzo, une pâte à pizza refermée pour servir de pain" ou bien les traditionnelles pâtes faites maison.

Des classiques qui font plaisir

Les pizzas, elles, ne sont pas dans les menus, mais les prix sont raisonnables. Je me tourne donc vers la carte des pizzas et je porte tout de suite mon choix sur la "4 fromages" à 14€. Un classique revisité avec la traditionnelle mozzarella et le fromage de chèvre, dans laquelle on ne trouve pas d'emmental, ni de bleu. C'est du camembert et de la raclette qui sont proposés. Une petite surprise très agréable au moment où je suis servi. La pizza est bien garnie, la pâte est légèrement épaisse, mais pas trop, et en bouche c'est un vrai régal. Ce mélange de différents fromages est très appréciable pour un amateur comme moi.

La fameuse pizza 4 fromages.

La pizzeria Au Coin de la rue a ouvert le 1er août 2023. Si, à la base, le gérant souhaitait ouvrir uniquement le soir, il s'est vite décidé à ouvrir le midi, sous la pression des travailleurs dans le quartier : "Il y a des gens qui travaillent au Conseil régional, situé à quelques mètres, qui m'ont demandé d'ouvrir le midi, car il n'y a plus grand-chose de disponible dans le coin. Je l'ai fait et ça marche. Maintenant, j'ai des habitués et c'est très plaisant, car j'aime la convivialité." De quoi ravir les amoureux de pizzas, mais attention, le vendredi, le restaurant est très prisé. Conseil du chef : "Pensez à appeler pour commander."

Pratique. Horaires du lundi au vendredi (fermé mercredi) : 11h30-14h et 18h-21h. Samedi et dimanche : 18h-21h. Tél. 07 83 03 15 47.