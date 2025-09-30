En ce moment Try PINK
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Normandie. La restauration en souffrance : "Ce n'est pas juste chauffer un sachet au micro-ondes"

Economie. A l'heure de dresser le bilan de la saison touristique dans le Calvados, Stéphane Pugnat, vice-président de l'UMIH Normandie, Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, constate de plus en plus de difficultés pour les restaurateurs.

Publié le 30/09/2025 à 17h53, mis à jour le 30/09/2025 à 17h54 - Par Lilian Fermin
Normandie. La restauration en souffrance : "Ce n'est pas juste chauffer un sachet au micro-ondes"
Le secteur de la restauration souffre à cause de "mauvais restaurants" selon Stéphane Pugnat, vice-président de l'UMIH Normandie. - Illustration

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Si le début aura été "très très compliqué", à partir de Pâques, la saison est qualifiée de "correcte" dans le Calvados par le vice-président de l'UMIH Normandie, Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, Stéphane Pugnat. Ce dernier regrette un pouvoir d'achat des touristes en berne, se ressentant notamment chez les restaurateurs. "On voit beaucoup se partager une entrée et manger juste un plat. La restauration rapide a aussi pris plus de parts de marché par rapport à la restauration traditionnelle", constate-t-il.

"Ce n'est pas chauffer un sachet au micro-ondes"

Sans cibler ces établissements de restauration rapide, il cingle "les restaurants qui se disent restaurants, mais ne font pas le métier. Ils n'achètent pas des produits bruts pour les transformer, mais achètent des produits déjà tous faits. La restauration, ce n'est pas juste ouvrir un sachet et le chauffer au micro-ondes." Si ces "mauvais restaurants" se trouvent "malheureusement partout", en ville comme en campagne, ils font surtout "de la mauvaise pub pour la profession", de quoi donner l'impression à Stéphane Pugnat que "notre patrimoine culinaire, gastronomique est en train de vaciller." 

Alors que 25 restaurants ferment chaque jour en France selon l'UMIH, que faire pour sauver la profession ? "Il nous faut un gouvernement déjà", glisse celui qui est à la tête du Dauphin, à Caen. "Il faut que l'on soit écouté, et qu'on ait un ministère propre au tourisme, pas que des secrétaires d'Etat." Le message est passé.

Stéphane Pugnat

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier Montpellier (34000) 615€ Découvrir
Automobile
Camping-car Hymer B-MC I 690 Mercedes 170 cv, boîte auto
Camping-car Hymer B-MC I 690 Mercedes 170 cv, boîte auto Huelgoat (29690) 99 800€ Découvrir
Ford Fiesta
Ford Fiesta Bourgon (53410) 5 000€ Découvrir
Kadjar
Kadjar Saint-Vincent-Bragny (71430) 9 900€ Découvrir
Hyundai Elantra 2.0
Hyundai Elantra 2.0 Paris (75001) 1 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Téléviseur
Téléviseur Buchy (76750) 120€ Découvrir
Canapé
Canapé Buchy (76750) 550€ Découvrir
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT Strasbourg (67000) 10€ Découvrir
scie circulaire
scie circulaire Parentis-en-Born (40160) 250€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Normandie. La restauration en souffrance : "Ce n'est pas juste chauffer un sachet au micro-ondes"
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple