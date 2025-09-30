Calvados. Grâce aux grands événements et aux étrangers, une saison touristique stable

Après une année marquée par les commémorations du 80e D-Day, le Calvados pouvait-il maintenir son attractivité touristique ? La saison 2025 se révèle être "globalement satisfaisante" d'un point de vue touristique dans le Calvados, d'après Mélanie Lepoultier, présidente de Calvados Attractivité. Si la clientèle locale s'est montrée un peu moins présente, les grands événements comme le Tour de France et le Millénaire de Caen, ou bien la venue des étrangers, permettent de compenser et d'avoisiner la fréquentation de 2023 ou 2022.

L'avant-saison contrastée

Les jours fériés et la météo pèsent quant à la fréquentation du territoire. Ainsi, beaucoup de locaux décident de s'offrir une virée calvadosienne au dernier moment. Au printemps, avril a été très bon, mai et juin un peu moins. Des résultats qui font quand même progresser le Calvados d'une place au nombre des nuitées enregistrées par départements, passant de la 12e à la 11e position sur l'avant-saison. Si juin aura été moins bon que l'an passé, année du 80e D-Day, il est meilleur qu'en 2023. Sans surprise, les Britanniques et Américains représentent la plus grande part d'étrangers sur cette période.

Presque 10 millions de nuitées en juillet et août

La haute saison reste stable, mais souffre du recul de 7% par rapport à l'an passé de la fréquentation de la Côte fleurie, première destination du Calvados. Un peu boudée par la clientèle francilienne, plus attentive à son budget, elle reste largement devant le secteur Caen-Côte de Nacre et le Bessin, bastion de la clientèle étrangère. Le pays d'Auge et le Sud-Calvados suivent.

Si cette fois ce sont les Néerlandais et les Allemands qui composent la plus grosse légion étrangère, celle des Britanniques progresse de 5%, un bon signe pour les professionnels. D'ailleurs, l'arrière-saison, qui a désormais débuté, indique un recul de la fréquentation touristique. Seuls les Britanniques semblent maintenir leur niveau de présence.

Le Millénaire et le Tour de France comme moteurs

Sans forcément attirer beaucoup de touristes, le Tour de France aura fait vivre le territoire via deux étapes, à Caen, puis entre Bayeux et Vire. En moyenne, près d'un visiteur de l'épreuve sur deux est resté sur place plus de 4 heures. "Il s'agit d'habitants du territoire élargi et de touristes déjà présents sur place", souligne Mélanie Lepoultier. "Le Tour de France agit surtout comme une carte postale pour l'avenir."

Les festivités liées au Millénaire de Caen ont, elles, attiré les voisins. Les Normands sont venus à Caen, tout comme le public de la région parisienne. "L'ancrage est local, mais une dynamique se crée", juge la présidente de Calvados Attractivité. Le Week-End Maritime a notamment permis d'enregistrer près de 145 000 visites à Caen, de quoi faire progresser les nuitées de 24% dans la ville. D'ailleurs, l'office de tourisme de Caen la Mer indique que sa billetterie a réalisé le chiffre d'affaires atteint en 2024 dès le mois d'août dernier.

Pas de grands événements en 2026, quelle tendance imaginer ?

En 2026, il sera temps de faire le bilan du Millénaire de Caen, et de compter les années nous séparant du prochain passage de la Grande Boucle dans l'ouest du pays. Si aucun grand événement ne sera organisé sur le territoire, la filière touristique peut-elle en souffrir ? "On cherche à installer une image d'attractivité touristique. Chaque territoire a son attractivité tout au long de l'année, avec des événements plus locaux, qui permettent d'avoir du monde plus tôt, ou sur l'arrière-saison, afin d'être moins dépendant de la proéminence estivale", répond Mélanie Lepoultier. Bilan dans un an.