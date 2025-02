Place du commerce en Seine-Maritime. Coupes stylées et défis en équipes

Cette semaine, découvrez trois nouveautés à Rouen, Barentin et Le Grand-Quevilly. Il s'agit de deux salons de coiffure et d'un lieu de loisirs.

Salons de coiffure et parties en équipes

A Rouen, un nouveau salon de coiffure a ouvert au 69 rue d'Amiens : Le Rockabilly Hair Artist. Il est ouvert du mardi au vendredi de 10h à 19h et le samedi de 10h à 18h. Les femmes et les hommes peuvent se faire coiffer et couper les cheveux dans une ambiance rock'n'roll et conviviale. La galerie marchande de Barentin accueille elle aussi un nouveau salon de coiffure, Saint-Algue. Il est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 20h, et le samedi jusqu'à 15h30. Les soins professionnels utilisés ont été pensés pour limiter leur impact sur l'environnement. Du côté du Grand-Quevilly, Prison Island s'est installé. Dans ce lieu de loisirs, on s'affronte en équipes sur plusieurs épreuves du lundi au vendredi de 13h à 20h30, le samedi de 10h à 21h30 et le dimanche de 10h à 18h30.

