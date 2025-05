Place du commerce en Seine-Maritime. Bricolage, pause gourmande et mode

De nouvelles offres commerciales. A Rouen, l'enseigne Mr.Bricolage a ouvert un nouveau magasin. Un nouveau restaurant syrien-libanais est aussi à découvrir. Du côté de Barentin, l'enseigne MS Mode dispose d'une nouvelle boutique.

Des services de proximité

Depuis le 16 avril à Rouen, Mr.Bricolage s'est installé au 54 rue du Général-Leclerc à côté de la cathédrale. C'est la version "city" de l'enseigne déjà implantée en périphérie de Rouen. En plus des outils de bricolage, il est aussi possible de venir faire un double de ses clés ou de louer des machines pour faire ses travaux du lundi au dimanche de 9h30 à 19h. Pour les gourmands, le restaurant Yalla Shawarma propose au 68 rue de la République des spécialités syriennes et libanaises comme le Shawarma, du poulet mariné et cuit sur une broche puis enrobé d'un pain moelleux. L'adresse est ouverte du lundi au mercredi de 12h à 22h et du jeudi au samedi de 12h à minuit. Enfin, à Barentin, l'enseigne MS Mode a ouvert dans la galerie marchande de Carrefour. Des vêtements pour la gent féminine sont en vente du lundi au samedi de 10h à 20h.