Place du commerce en Seine-Maritime. Mode, entretien automobile et objets vintage

Du nouveau à Rouen et dans l'agglomération. Cette semaine, une nouvelle boutique de vêtements est à découvrir, comme un nouveau centre d'entretien automobile à Mont-Saint-Aignan et une boutique éphémère à Barentin.

Vêtements, voitures et objets anciens

Le 59 rue Ganterie à Rouen accueille un nouveau commerce depuis le 2 mai : Babouchka. Des vêtements, des accessoires et des bijoux sont en vente, avec des arrivages réguliers de nouveautés. La boutique est ouverte à partir de 14h le lundi et jusqu'à 19h puis du mardi au samedi de 11h à 19h. A Mont-Saint-Aignan, un nouveau centre Speedy d'une superficie d'environ 800m2 s'est installé le 17 avril. Plusieurs prestations sont proposées : entretien courant, réparation, etc. Il est ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h30. Enfin, à Barentin, la boutique éphémère Brocante a ouvert ses portes au début du mois de mai. Du lundi au samedi de 10h à 19h, trois brocanteurs normands, à savoir, Clément Bihel, Sylvie Brignon et Jean-François Delamt, vendent leurs produits comme des objets en cristal, religieux, d'art de la table…