[Enquête] Rouen. Les Halles Agrivin, un nouveau lieu 100 % gourmand

Avis aux gourmets ! Un nouveau spot culinaire s'installe à Rouen. Ce sont les Halles Agrivin : un lieu hybride à mi-chemin entre un marché couvert et un food-court. Des stands d'épicerie fine, une boulangerie, une boucherie ou encore une poissonnerie y sont hébergés. Elles ouvriront au public vendredi 4 novembre à Rouen, dès 8 heures, en face des Docks 76, au 1 boulevard Ferdinand de Lesseps. Près de 23 artisans et commerçants de bouche y sont réunis. Leur emplacement n'est pas anodin, il s'agit de l'endroit où se tenait la Halle Agrivin construite entre 1901 et 1910 par les ateliers Eiffel. L'établissement, réhabilité au moment de la construction du centre commercial des Docks 76, était autrefois utilisé comme un entrepôt. Il deviendra désormais une halle gourmande. Ce projet, c'est celui de trois frères, Romain, Xabi et Bixente Alaman, et leur cousin Jérôme Lesparre. En 2010, alors qu'ils sont aux quatre coins du monde, tous se retrouvent sur leur terre natale : le Pays basque.

Une aventure familiale du Pays basque

Ensemble, ils s'associent pour créer l'entreprise Biltoki, un réseau de halles alimentaires locales qui réunit des commerçants indépendants en un seul et même lieu. "Jusqu'en 2015, nous construisions des logements et des résidences au Pays basque pour créer du lien avec les habitants", raconte Romain Alaman, co-fondateur et directeur général de Biltoki. "Biarritz et Saint-Jean-de-Luz possédaient déjà un marché couvert, mais pas Anglet. Alors, on a décidé d'y ouvrir notre première Halle Biltoki. On a tellement aimé ça qu'on a décidé de devenir spécialistes." Le nom "Biltoki" a été soigneusement choisi par les entrepreneurs. "En basque, ça veut dire 'l'endroit qui rassemble'. Ça a du sens pour notre activité." Après l'ouverture de halles à Anglet, Dax, Mont-de-Marsan, Bordeaux, Talence, Toulon, Saint-Etienne et Lille, les équipes de Biltoki se sont implantées à Rouen.

"Rouen, c'est une terre de gastronomie"

"Cette ville est une terre de gastronomie. Notre concept n'existait pas ici. Nous avons un plus grand impact quand on vient combler un vide", admet Romain Alaman. Comme toutes les halles Biltoki, l'établissement rouennais porte un nom, "Les Halles Agrivin". Certains commerçants y vendent des produits bruts comme des légumes ou du poisson, d'autres, des plats faits maison et des produits d'épicerie fine. Pour l'inauguration, vendredi 4 novembre, 20 stands sur 23 seront occupés. "Lors de nos ouvertures, on garde toujours deux ou trois stands libres. On s'adapte aux besoins des clients par la suite." En plus des commerces de bouche, le café Biltoki s'installera au cœur des halles. "C'est notre signature", affirme Romain Alaman. Il sera possible d'y prendre son petit-déjeuner, bruncher et déguster des planches pour l'apéro. La particularité des Halles Agrivin de Rouen comparées à ses consœurs, c'est aussi son agencement. "Nous avons des bureaux pour nos équipes et d'autres privatisables pour des entreprises. Elles pourront y organiser des séminaires ou des réunions et ensuite venir déjeuner dans les Halles." Une alliance, donc, inédite, pour un lieu 100 % culinaire.